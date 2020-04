‘Straziante, pure in zattera’. Clizia Incorvaia, cosa è costretta a fare

La quarantena da Covid-19 fa soffrire anche Clizia Incorvaia. L’ex protagonista del ‘GF Vip 4’ ha rilasciato un’intervista-fiume al settimanale Chi, parlando della sua lenta agonia e di un progetto inconsueto.

No, Clizia Incorvaia del Grande Fratello Vip 4 non riesce a mettere in stand-by la sua storia d’amore con Paolo Ciavarro. Un tasto dolente, per lei, la quarantena: al punto da fare voli pindarici e progettare fughe d’amore a lungo termine.

Visibilmente amareggiata e avvilita, l’ex concorrente del GF Vip 4 ha sentito la necessità di sfogarsi attraverso un’intervista-fiume, rilasciata al celebre settimanale ‘Chi’. Ha parlato di un amore travolgente, Clizia: soffre la distanza dal suo Paolo e vive una situazione di agonizzante attesa.

Alcuni estratti dell’intervista rilasciata a ‘Chi’

“Mi manca tantissimo, è straziante non potersi vivere, ma è anche sognante… Andrei da lui pure in zattera. Parliamo la stessa lingua… Quest’estate vorrei fare il giro delle isole Eolie in barca a vela con lui!”

Dall’intervista di Clizia Incorvaia è prepotentemente emerso il forte sentimento per il 28enne romano. Sebbene il reality show di Canale 5 sia terminato da svariate settimane, la coppia non è ancora riuscita ad incontrarsi a causa della quarantena obbligatoria, imposta dalle disposizioni ministeriali.

Paolo Ciavarro, infatti, si troverebbe nella sua abitazione a Roma, mentre Clizia Incorvaia è ufficialmente a Porto Empedocle, nella casa dei suoi genitori siciliani. Una distanza che sta mettendo a dura prova la loro acerba love story.

Sfortunatamente nessun collegamento Skype o messaggino d’amore può lenire l’assenza di un contatto fisico. Come si suol dire, “Lontano dagli occhi, lontano dal cuore”. Ciononostante la coppia non demorde e spera ad un happy ending.

Ma al di là delle vaghe speranze e dei progetti futuri, riusciranno Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro a mantenere le promesse fatte e attendersi reciprocamente? Solo il tempo darà loro tutte le risposte.