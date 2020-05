“Clizia e Paolo mi avete preso in giro”. Gelo a Live Non è la D’Urso

“Clizia e Paolo mi avete preso in giro”. Gelo a Live Non...

Barbara D’Urso punta il dito contro Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro e smaschera quella che sarebbe dovuta essere la loro prima reunion dopo la quarantena.

Aggressiva no. Investigativa certamente, quando è il caso. Con Barbara D’Urso non si discute. Nel talk domenicale di Canale 5 Live – Non è la D’Urso, affiora tutta la verità.

Quello che doveva essere il primo incontro post-quarantena tra Clizia Incoravaia e Paolo Ciavarro, si è rivelato un clamoroso bluff. La popolare coppia del Grande Fratello Vip 4 aveva giurato di non essersi ancora riconciliata dopo l’isolamento domiciliare da Covid-19. Tuttavia alla conduttrice Mediaset è risultato tutt’altro.

Live – Non è la D’Urso, la conduttrice smaschera Clizia e Paolo

Si è sentita preso in giro per giorni, Barbara D’Urso. Ingannata nel peggiore dei modi:

“Voi vi siete già incontrati… Non vi siete mai visti? Allora mi hanno girato una notizia falsa? Perché so che avete fatto un servizio fotografico…”

È stato questo lo sfogo legittimo e motivato di una professionista televisiva che si è sentita presa per i fondelli.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro provano a giustificarsi con la conduttrice

Nello studio di Live – Non è la D’Urso cala il gelo siderale. L’ex inquilina del reality show GF Vip cerca di rimediare alla figura barbina e ammette:

“Sì, ieri abbiamo ceduto. Abbiamo fatto queste foto. Siamo due giovani amanti (…) Ieri abbiamo trasgredito, ma davvero non ci siamo visti per tre mesi”

Ma Barbara D’Urso non ci sta, parla con cognizione di causa ed esige onestà dai suoi due ospiti. Sicché, quando ha ricevuto la segnalazione sul servizio fotografico della coppia, si è sentita inevitabilmente presa in giro.

Ciò che ne è derivato è stato, come conseguenza, un rimprovero pubblico in diretta televisiva, mentre la coppia Incorvaia-Ciavarro cercava di salvare la propria reputazione e serietà.