ClioMakeUp perde 20 kg: l’incredibile trasformazione della youtuber

Conosciamo tutti ClioMakeUp, alias Clio Zammatteo, la truccatrice e youtube che dispensa consigli di bellezza.

Non tutti lo sanno, ma Clio si è trasformata completamente e ora ha perso ben 20 kg!

Negli ultimi tempi, ClioMakeUp si è trasformata completamente, lasciando a bocca aperta tutti i suoi fan che la seguono da sempre.

“C’era un forte sovrappeso, inutile negarlo, mi hanno fatto un piano alimentare anche in base alle mie preferenze (poca carne, molto più pesce), no zuccheri raffinati, tanto integrale.”

E’ principalmente grazie alla dieta che la celebre influencer ClioMakeUp è riuscita a perdere ben 20 kg.

“L’importante per me era che la dieta fosse sostenibile, non volevo diventare nervosa e aggressiva, con due bambine non potevo permettermelo.”

Ed è stato così che Clio Zammatteo è riuscita a raggiungere l’obiettivo di dimagrimento.

Non tutti i suoi followers, però, hanno reagito positivamente alla scelta di Clio di dimagrire e tornare magra come un tempo.

A tal proposito, ClioMakeUp ci tiene a sottolineare cosa significhi per lei “body positive“:

“Non vuol dire essere magri o grassi, vuol dire accettarsi, volersi bene e far sì che nessuno ti dica come devi essere. Nel mio caso ero io che non mi sentivo bene con me stessa, me lo sono detta da sola, è stata una mia scelta.”