Clio Makeup svela il sesso del secondo figlio: l’annuncio speciale ai fan

Clio Makeup con l’annuncio della sua gravidanza, torna dai suoi fan per comunicare una novità importante: il sesso del secondo nascituro. Maschietto o femminuccia?

La giovane Clio Makeup ha finalmente rivelato il sesso del suo secondogenito. La famosa makeup artist diventata famosa per il suoi video pubblicati su YouTube, aspetta finalmente il suo secondo figlio.

Clio Makeup l’annuncio sui social

La truccatrice e imprenditrice di successo ha finalmente rivelato ai suoi calorosi fan il sesso del suo secondo bambino. Clio, a due anni dalla nascita della bellissima Grace, ha finalmente deciso di allargare la famiglia svelando sui social il sesso del bambino.

Sposata ormai da oltre 10 anni con Claudio Midolo, la giovane makeup artist ha finalmente realizzato al sogno che tanto ambiva, ovvero quello di diventare finalmente mamma. Per questo i due si sono sposati e finalmente dopo tanti anni sono riusciti a dare vita al loro sogno e a diventare genitori.

Clio svela il sesso del secondogenito

La bellissima Makeup artist ha deciso di svelare finalmente il sesso del bambino con un video su Instagram. A distanza di qualche settimana in cui la giovane Clio ha fatto sapere di essere incinta, i fan le hanno richiesto di svelare il sesso del suo bambino.

Come non poteva accontentare i suoi fan,che sono stati il trampolino del suo successo. Clio infatti ha deciso di annunciare al mondo del web il sesso del suo piccolo che ormai porta in grembo da diversi mesi. La Zammatteo però lo fa con un video molto divertente e dolce dove finalmente ha svelato che il piccolo che porta in grembo è una seconda femminuccia. I fan alla notizia sono impazziti, migliaia sono stati i commenti arrivati alla giovane imprenditrice sui social dove si congratulano e le augurano il meglio.

Per Clio diventare mamma non è stato semplice, dopo anni di matrimonio i due hanno avuta molta difficoltà prima di diventare genitori, ma finalmente ci sono riusciti e noi non possiamo che augurare il meglio a questa fantastica coppia di genitori.