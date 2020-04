Nel letto d’ospedale con la mascherina, Clio Make up: la foto pubblicata sui social fa il pieno di like

Poco fa, il marito di Clio Zammatteo, Claudio Midolo ha postato una foto sui social. La Makeup artist in ospedale con la mascherina. Ecco cosa è accaduto

Clio Zammatteo, in arte Clio Make Up, è una delle youtubber più famose al mondo. Di origini italiane come ben sappiamo abita da moltissimi anni a New York insieme a suo marito Claudio e la sua piccola Grace, di due anni, mascottina del suo canale social.

Poche settimane fa la blogger di Belluno, si è mostrata preoccupata ai suoi fan, come sappiamo, si è trasferita per un pò in Virginia da un suo collega, dato l’esponenziale aumento dei casi di Covid-19.

Più nello specifico, come ha spiegato in una delle sue interviste radiofoniche, il tuo timore più grande sarebbe stato quello di dover partorire in casa non essendo assicurata nello stato del Virginia che si trova a quattro ore dalla Grande Mela.

Poche ore fa, suo marito ha pubblicato però uno scatto sui social che ha mandato in tensione i fan. Clio si mostra su un letto di ospedale con la mascherina. Scopriamo maggiori dettagli.

Clio Zammatteo in Ospedale

Poco fa sul canale social di Instagram del marito della make up artist è stata pubblicata una foto di Clio in Ospedale con in dosso una mascherina sul volto.

Ma niente paura pare che oggi 22 Aprile sia il grande giorno. ‘Today is the day’ scrive Claudio Midolo sui social, la loro secondogenita e sorellina di Grace sta per venire alla luce.

La blogger dunque nonostante le difficoltà pare sia riuscita a rientrare a New York per partorire in Ospedale anzichè in casa.

Il post sui social

Il post ha subito emozionato i fan conquistando migliaia di like e di commenti che augurano alla coppia che tutto possa andare per il meglio, affinchè possano abbracciare la loro bambina.

Il suo nome come annunciato di recente sarà Joy, ovvero ‘Gioia‘, che presto potrà conoscere la sua sorellona, Grace.

Ecco il post pubblicato dal marito di Clio Make Up poco fa sui social: