Climate change, i ghiacciai in montagna stanno per scomparire: occorre agire subito

I ghiacciai sono in pericolo crescente e si stanno riducendo sempre più a causa del climate change. Il riscaldamento globale minaccia queste importantissime fonti d’acqua dolce. In tutto il mondo si sta assistendo a questo fenomeno, ma quelli a maggior rischio sono quelli alpini.

Non è una bufala, una brutta presa in giro: i ghiacciai sono sempre in maggior pericolo. Il nemico numero uno è il riscaldamento globale. Questo fenomeno noto da decadi, supportato da moltissimi dati è spesso ignorato in nome di profitti momentanei. Ad accelerare questo fenomeno è la distruzione dei polmoni verdi a causa d’incendi o di deforestazioni fatte senza giudizio. Il riscaldamento globale quindi è una triste realtà, con la quale, dovremo fare i conti sempre più.

I ghiacciai sono in pericolo, vedere per credere:

Basta salire in quota per vedere che i ghiacciai si stanno riducendo sempre più. Il riscaldamento globale esiste e gli effetti devastanti sono sotto gli occhi di tutti. Chi vuole avere conferma questo fenomeno è visibile e assolutamente non pilotato. In alcuni punti ormai possiamo camminare sulla nuda roccia, dove un tempo c’erano le nevi eterne. Recente è la notizia della creazione di fiumi d’acqua ai poli, dove un tempo c’erano solo metri di ghiaccio. I ghiacciai maggiormente in pericolo, sono quelli alpini, al punto di essere dichiarati in agonia.

La parola agli esperti:

L’allarme lanciato ci avverte che se entro la fine di questo secolo non agiremo, il 75% dei ghiacciai sparirà totalmente. Si stanno adottando delle soluzioni palliative, come coprire le ultime lingue di ghiaccio, con degli enormi teli. Non possiamo però limitarci a questo, dobbiamo combattere l’effetto serra con progetti a medio e lungo termine e rispettando gli accordi di Parigi sul clima. Solo in questo modo, potremo impedire il completo scioglimento dei ghiacciai, limitandolo nei prossimi 20 anni.