Clelia D’Onofrio, chi è il giudice di Bake Off Italia: carriera, vita privata, curiosità

Solare ed elegante, Clelia D’Onofrio è la nota giudice di Bake Off Italia. Scopriamone di più su di lei

Il profilo di Clelia D’Onofrio e alcune curiosità sulla giudice di Bake Off Italia.

Chi è Clelia D’Onofrio

Clelia nasce ad Ascoli Piceno, il 6 giugno 1938. La sua carriera da giornalista inizia a Milano, dove scrive per la rivista “Quattroruote” dell’Editoriale Domus.

Diventa editorialista e caporedattrice del magazine, con cui collabora per oltre vent’anni. Nel frattempo cura ben 17 edizioni di “Libro di Casa” e diventa autrice e si occupa inoltre delle edizioni 1997 e 2011 del best seller “Il Cucchiaio d’Argento” tradotto in 10 lingue. Tra le rubriche curate da Clelia, spiccano “Festa di Natale” e “Cucina Veloce“. Nel presente, Clelia D’Onofrio collabora con la rivista “Mondo Missione“, del sito mangiarebene.com.

Dal 2013 è giudice per Bake Off Italia, programma condotto da Benedetta Parodi, per Junion Bake Off Italia e per la versione Celebrities. Riesce a ottenere le simpatie del grande pubblico grazie alla sua classe e alla spiccata eleganza, che non celano un pizzico di severità.

Alcune curiosità sulla giudice di Bake Off Italia

Clelia D’Onofrio, che oggi vediamo in televisione in veste di esperta di cucina, ha iniziato la sua carriera come giornalista nel settore automobilistico.

Tra l’altro, detiene un primato davvero curioso: è infatti la prima donna italiana della storia a essere entrata in una redazione dedicata all’automobile. Quello dell’automobilismo e in generale dei motori, infatti, è un ambiente ricoperto prevalentemente da figure maschili.

Gli appassionati di cucina vorranno sicuramente conoscere i piatti preferiti della giudice di Bake Off Italia! Il dolce preferito di Clelia è infatti la cassata siciliana, un

“dolce sontuoso da mangiare al mattino, a digiuno, per sentire meglio i sapori“

ma l’esperta di enogastronomia apprezza anche il babà al rum accompagnato da panna e macedonia e dalla bavarese ai lamponi.