Claudio Santamaria, scatto hot a Francesca Barra: ecco come ha evitato la censura

Claudio Santamaria e Francesca Barra fanno coppia fissa ormai da qualche anno. Dopo essersi innamorati e sposati, i due non perdono l’occasione per dimostrarsi il loro costante amore, sia attraverso i social network che nel privato. Proprio per questo motivo, recentemente l’attore ha ritratto la sua dolce metà senza veli, postando uno scatto artistico su Instagram.

Francesca Barra senza veli, lo scatto di Claudio Santamaria

La passione che unisce Santamaria alla giornalista, è stata spesso presa di mira, proprio perché considerata “audace” dai benpensanti. Più di una volta Instagram, attraverso le segnalazioni degli internauti, ha avuto modo di censurare gli scatti della coppia, considerati hot. Ed infatti, al fine di non incorrere in fastidiose problematiche di questo tipo, i due si sono spesso trovati ad effettuare una copertura calcolata delle parti sensibili.

Tra le recenti immagini postate da Claudio Santamaria ce n’è una che ritrae Francesca Barra in penombra, catturando per intero la sua bellezza. Per merito dell’occhio dell’attore, sensibile, acuto ed artistico, i suoi scatti di nudo non appaiono mai volgari, perché in grado di catturare l’emozione del momento, con molta delicatezza e raffinatezza, senza risultare mai “indigesti”.

Francesca Barra appare in penombra distesa sul letto, come se stesse dormendo. La camicia è leggermente aperta e lascia intravedere la donna senza biancheria intima, mostrando il seno nudo. Mentre uno è delicatamente coperto dalla mano della giornalista, l’altro è totalmente libero.

Ecco come hanno evitato la censura

Per evitare che lo scatto fosse censurato dal social network di Zuckerberg, Claudio Santamaria e Francesca Barra hanno messo in piedi un escamotage non indifferente. Proprio per questo, se lo scatto condiviso da entrambi appare già “censurato” dai diretti interessati, nelle Stories viene mostrato nel suo formato originale, compresa la mancata censura. Moltissimi sono stati i commenti di apprezzamento nei confronti della fotografia ed infatti, proprio l’attore è anche uno stimato fotografo. Santamaria ha anche realizzato una mostra che presentava numerosi scatti di nudo con protagonista proprio la moglie.