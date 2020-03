Claudio Pedrazzini, primo Parlamentare positivo al test del coronavirus

Claudio Pedrazzini è il primo Parlamentare risultato essere positivo al test sul coronavirus. In atto tutte le misure di sicurezza.

Il Parlamentare Claudio Pedrazzini è risultato essere positivo al test sul coronavirus e ora scattano tutte le misure di contenimento e controllo.

Test positivo per il deputato di Lodi

Il deputato del Gruppo Misto è risultato essere positivo al test sul coronavirus. Il deputato di Lodi è il primo parlamentare che ha avuto riscontro positivo al virus che sta mettendo il mondo in ginocchio.

Immediate tutte le misure di contenimento e controllo: tutti i colleghi che di norma si siedono vicino a lui sono già stati informati al fine che attuino tutte le precauzioni del caso. La Camera ha invitato loro a stare a casa e non partecipare alla seduta prevista per oggi.

Il deputato ha reso noto di stare bene e di avere qualche linea di febbre. Lo stesso ha avvertito immediatamente Montecitorio e la Camera ha attuato subito tutte le misure previste, contattando le autorità sanitarie come dettato dal Ministero della Salute.

Una volta individuato il perimetro di chi potrebbe essere stato a stretto contatto del parlamentare, sono stati avvertiti tutti al fine che possano attuare tutte le misure preventive e di controllo.

La situazione a Codogno

Nel mentre il sindaco della città in provincia di Lodi fa sapere che dal primo giorno dall’emergenza, non sono stati registrati nuovi casi di contagio: