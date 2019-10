Claudio Marchisio, armi puntate alla tempia: la ricostruzione della terribile rapina

Grande paura per il campione Claudio Marchisio, sorpreso da alcuni ladri che sono scappati con un ingente bottino. Ecco cosa è accaduto

Claudio Marchisio e la sua famiglia sono stati rapinati da quattro uomini, che hanno minacciato loro e portato via molti dei beni presenti in casa.

La rapina a casa Marchisio

Grande paura per il campione juventino che ha ricevuto una visita inaspettata durante la sera di martedì dopo le 21.30.

Una irruzione in piena regola nella casa di Vinovo di quattro uomini con il passamontagna, muniti di pistola e cacciavite. Dalla prima ricostruzione i malviventi hanno puntato le pistole contro la moglie Roberta e il campione di calcio dopo che quest’ultimo ha varcato la soglia di casa.

I quattro hanno aspettato che moglie e marito uscissero dalla porta per costringerli a tornare dentro, per farsi indicare cassaforte e posti segreti per rubare tutti i preziosi di famiglia.

I due coniugi non hanno opposto alcuna resistenza e hanno guidato i rapinatori armati verso i loro gioielli e orologi. Un piano sicuramente studiato nei minimi particolari in questi giorni, conoscendo le abitudini del campione e della moglie – attendendo il momento più indicato per agire.

Le indagini a tappeto dei Carabinieri

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che si sono chiesti come i quattro uomini possano aver agito, senza attirare l’attenzione dei residenti del complesso residenziale di Vinovo.

Lo stesso è controllato da un sistema di sorveglianza tecnologicamente avanzato con codici personali. Per ora non si conosce ancora l’identità degli aggressori che dall’accento potrebbero essere italiani.

Ora è caccia ai quattro uomini.