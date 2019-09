Claudio Lippi in lacrime per la moglie ‘Un divorzio doloroso’: poi il ritorno dell’amore, emozioni a Vieni da me

Claudio Lippi in lacrime per la moglie ‘Un divorzio doloroso’: poi il...

La ex moglie di Claudio Lippi è sempre al suo fianco,in diretta a Vieni da Me gli fa una sorpresa che commuove tutti. Scopriamo cosa è successo

Il presentatore Claudio Lippi oggi a Vieni da Me si è lasciato andare a rivelazioni molto private e ha ricevuto una telefonata che ha sorpreso e commosso tutti.

Claudio Lippi una vita tra alti, bassi e tanto amore

Il conduttore 74enne Claudio Lippi è stato uno degli “assi piglia tutto” della tv anni ’80-’90 con trasmissioni fortunatissime come Sette e mezzo, Giochi senza Frontiere, Il pranzo è servito.

.

La sua grande passione, il canto lo ha portato anche ad incidere sempre nei primi anni ’80 due album e a partecipare a varie trasmissioni musicali come Un disco per l’Estate.

In questo periodo conosce Karima Simula con cui convola a nozze nel 1989eda cui avrà la figlia Federica che li ha anche resi nonni della dolce Mya.

In seguito però la vita di Claudio ha uno scossone in tutti i campi: in sequenza arriveranno il divorzio dopo 5 anni dalla moglie e i grossi problemi economici dovuti, a suo dire, all’azione truffaldina del suo agente.

Claudio e Karima non si sono mai lasciati per davvero però e anche questa presenza ha ridato la forza a Claudio di tornare al lavoro dal 2010 con trasmissioni quali I love Italy, La prova del cuoco insieme ad Antonella Clerici e come concorrente a Tale e quale Show.

La sopresa per Claudio in diretta a Vieni da Me

Nella puntata odierna di Vieni da Me, il simpatico conduttore è stato intervistato da Caterina Balivo.

Seduto sulla lavatrice che fa da scenografia alle interviste Claudio Lippi ha risposto a domande molto personali con la sua nota sincerità ed ironia tagliente.

Dopo il chiarimento sull‘equivoco con Carlo Conti secondo Claudio architettato ad arte da alcune testate giornalistiche per montare il caso su una sua innicente frase, arriva per lui un momento davvero carico di emozione.

La moglie Karima interviene infatti all’insaputa di Lippi con un videomessaggio in diretta che commuove profondamente Claudio e tutto lo studio:

“Sono contenta che siamo ancora qui io, te, Federica e Mya. Sappi che ci sarò sempre per te”

La bionda Karima dedica delle bellissime parole all’uomo della sua vita:

“Sei un brav’uomo, sei di cuore, e ti voglio bene.

Non piangere, sorridere e crederci sempre”

A quel punto Lippi si è sciolto e ha ringraziato con voce carica di amore la sua bella e amata Karima:

“Ci siamo divorziati con dolore. Lei ha fatto da mamma e papà a Federica”

ammette sinceramente Claudio

“Non le ha mai parlato male di me. Non ho parole per ringraziarla”

Claudio spiega anche alcuni passaggi non conosciuti della sua storia matrimoniale come ad esempio il fatto che dopo un primo momento in cui ha pensato di star bene da solo si è accorto di non volere una vita senza condivisione.

E la grandezza di Karima secondo Claudio è stata il raccoglierlo in casa e ricominciare con lui.

“ Dirle di nuovo ‘sì’ mi ha fatto rinascere”

Claudio lippi e la moglie hanno commosso tutto lo studio di Vieni da Me con l’esempio di un amore così forte da superare tutto.