Claudio Lippi fa outing a Valerio Scanu a Vieni da me: la reazione di Caterina Balivo lascia tutti di stucco – Video

Claudio Lippi fa outing a Valerio Scanu in diretta a Vieni da me. Il video della gaffe del co-conduttore della prova del cuoco diventa virale

Claudio Lippi e uno dei volti noti dello spettacolo italiano. Attualmente è tornato alla ribalta nelle vesti di co-conduttore insieme a Elisa Isoardi a la ‘Prova del Cuoco’, regalando al programma quell’ironia caratteristica del suo personaggio.

Come accade per il cooking show iconico di Rai uno, oggi ospite a ‘Vieni da Me’, nel salottino di Caterina Balivo, non sono mancate gaffe e battutine ‘fuori luogo’.

Claudio Lippi, fa outing a Valerio Scanu

Nel corso della puntata di oggi, 23 Settembre, ospite nel salottino della conduttrice aversana, l’attuale co-conduttore della ‘Prova del Cuoco’, il quale nel corso della rubrica ‘La Lavatrice’ ha ripercorso la sua vita privata e professionale.

Tra i diversi argomenti trattati, anche il coming out di diversi volti noti della tv, i quali hanno deciso di uscire pubblicamente allo scoperto.

Tra quiesti, Valerio Scanu, il quale però ha sempre preferito essere riservato sull’argomento, infatti in una delle sue ultime interviste da Piero Chiambretti dichiarò:

‘io gay? Diciamo che c’è sicuramente questa voce’

A introdurre l’argomento inerente al suo orientamento sessuale, Claudio Lippi mentre ripercorreva la sua esperienza al ‘Tale e Quale Show’ condotto da Carlo Conti, durante il quale si è trovato a scontrarsi con Valerio Scanu:

‘Valerio Scanu ha passato dei momenti che purtroppo passano molti soggetti che hanno il dramma di vivere una naturalità diversa, che molti considerano diversa e questo crea grandi squilibri nelle persone’

poi ha aggiunto:

‘Valerio Scanu, Carta… Chiunque abbia per natura l’omosessualità come sua natura passa momenti nella famiglia, nella società, terrificantì’

La reazione della conduttrice

Dopo la Gaffe di Lippi, si è venuto a creare un momento di gelo in studio, smorzato dalla conduttrice, Caterina Balivo la quale ha prontamente esordito:

‘Però non è bello dirlo pubblicamente’

Di seguito il video della ‘gaffe’ del co-conduttore de ‘La Prova del Cuoco’.