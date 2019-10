‘Sudi più di Bonolis’ Claudio Lippi, imbarazzante offesa a La Prova del cuoco

Momenti di forte imbarazzo nello studio de ‘La Prova del Cuoco’. Cala il gelo dopo la gaffe di Claudio Lippi verso un concorrente del cooking show

La ‘Prova del Cuoco’ è uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano. Divertente e spensierato, non è il solito cooking show.

Attualmente è condotto da Elisa Isoardi, la quale quest’anno si avvale di una insostituibile spalla destra, quella di Claudio Lippi, che con la sua ironia e leggerezza regala spesso dei siparietti divertenti ai telespettatori.

Nel corso dell’ultima puntata in onda, il co-conduttore si è reso però protagonista di una piccola gaffe nei confronti di uno dei concorrenti. Scopriamo cosa è successo.

Claudio Lippi, gelo nello studio de ‘La Prova del Cuoco’

Durante la puntata del 25 Ottobre 2019, il braccio destro di Elisa Isoardi si è reso protagonista di una gaffe al quanto imbarazzante. Nel corso della gara culinaria infatti Claudio Lippi si è avvicinato a Michael, cuoco provetto dalle origini indiane ma residente in Calabria. Il concorrente della squadra del peperone, data la forte emozione dovuta probabilmente alla presenza delle telecamere ha iniziato a grondare sudore.

La situazione è peggiorata nel momento in cui dopo il video messaggio di incoraggiamento dei suoi genitori il giovane concorrette è scoppiato in lacrime per la commozione.

A quel punto il co-conduttore che gli si era avvicinato per conoscerlo e far si che si presentasse al pubblico ha esclamato:

‘Stai sudando più di Bonolis’

Elisa Isoardi accorre in ‘aiuto’ al concorrente

A stemperare il gelo calato in studio, la conduttrice Elisa Isoardi la quale si è avvicinata al giovane cuoco della squadra del peperone per rincuorarlo e rivolgendosi poi a Lippi dicendogli:

‘Lo hai fatto agitare’

poi Claudio Lippi che nel corso dell’ultima intervista a ‘Nuovo’ ha raccontato dell’aggressione subita, con discrezione si è rivolto a Michael dicendogli:

‘Vai pure ad asciugarti’

poi ha aggiunto tanto per concludere in bellezza:

‘Sembrava una spugna!’

Un siparietto tanto divertente quanto imbarazzante che è stato comunque apprezzato dal pubblico sempre fedele del cooking show.