Claudio Lippi, la drammatica confessione a Io e Te: “Il medico mi ha detto stai morendo”. Le sue parole commuovono il pubblico.

Da poco più di una settimana è tornato su Rai Uno ‘Io e Te’, programma condotto da Pierluigi Diaco. La trasmissione è una sorta di intimo racconto tra il conduttore e gli ospiti del giorno e gli usi e costumi dei personaggi del mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti della scorsa puntata, Claudio Lippi che ha deciso di raccontare un momento particolarmente difficile della sua vita.

Claudio Lippi, drammatica confessione a Io e Te

Il conduttore di Io e Te, Pierluigi Diaco ha deciso di ospitare nel suo studio un volto noto della televisione italiana: Claudio Lippi. Durante l’intervista, lo scrittore e presentatore, ha commosso davvero tutti con la sua storia, mai rivelata prima di quel momento.

Nel dettaglio, tutto ha avuto inizio quando il presentatore, avendo mal di testa molto forte, ha chiesto al conduttore de La Prova De Cuoco se gli fosse mai capitato di andare in onda sentendosi male. E proprio in questo momento che l’ospite si è lasciato andare in una triste confessione.

Le parole del conduttore

Claudio Lippi ha raccontato che mentre era impegnato nella registrazione di un programma è stato colpito da un malore.

“Stavo registrando delle puntate per un programma della concorrenza e la notte prima aveva avuto un malessere per il quale il medico mi aveva detto che dovevo andare a fare un elettrocardiogramma. Io però ci andai dopo la fine delle registrazioni delle tre puntate.”

Il conduttore ha poi aggiunto:

“Il medico che mi visitò si fece portare un bicchiere d’acqua, era per lui. Poi mi ha detto ‘Stai morendo’. Sono fortunato a poter raccontare questo episodio. Ero riuscito a registrare tre puntate stando male. – sottolinea – Il nostro lavoro a volte riesce a essere una medicina.”

Queste sue parole hanno emozionato il pubblico in studio e Pierluigi Diaco.

