Claudio Bravo Camus, chi è l’artista celebrato da Google con il doodle dell’8 novembre

Google dedica il suo doodle dell’8 novembre all’artista Claudio Bravo Camus, per farci conoscere il viso di chi ha creato opere che amiamo tantissimo

Claudio Bravo Camus è stato scelto da Google per rappresentare il doodle dell’8 novembre. Ma chi è questo artista?

Chi è il doodle di Google dell’8 novembre

Il pittore cileno diventato famoso per i “pacchetti” viene fatto conoscere oggi nel giorno del suo compleanno. Quale miglior regalo di compleanno se non far conoscere un artista dedicandogli un doodle rappresentato dalle sue opere più famose?

Il pittore nasce a Valpasio – Cile – nel 1936 morendo in Marocco nel 2011. Un artista famoso a livello internazionale che ha suscitato l‘attenzione di un range di pubblico molto grande con il suoi pacchi: pacchetti con carta da regalo legati da una corda semplice che divennero un simbolo artistico negli anni sessanta, per poi passare da generazione in generazione.

La sua ispirazione sono state le sue tre sorelle, appoggiando dei pacchi regalo sul tavolo. In quel momento si ricorda – come ha raccontato in una delle sue tante interviste – di non averle più ascoltate ma di aver studiato quei pacchetti, le loro forme e la curiosità che potessero suscitare.

Per questo motivo ha deciso di riprodurli con i pennelli, con la sua risaputa tecnica – trompe l’oeil – che dona la tridimensionalità ad ogni quadro trasformandola quasi in una foto e una storia.

Ma non solo pacchi, infatti l’artista viene conosciuto per aver disegnato nature morte e personaggi importanti come tutta la famiglia di Francisco Franco – dittatore spagnolo – il Presidente Marcos con la moglie Amelia e altri illustri del tempo.

Alcune delle opere si possono trovare al MoMa e al Metropolitan Museum of Art entrambi di New York. Google ha quindi voluto, come fa negli ultimi tempi, dare un viso a chi ha creato delle meraviglie creative che rimarranno nel tempo.