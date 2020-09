Claudio Bisio, il terribile lutto: ‘Nemmeno un ultimo abbraccio’

Claudio Bisio, il lutto difficile da metabolizzare. Il celebre conduttore e attore ha voluto confessare i terribili momenti del suo lockdown

In una recente intervista, Claudio Bisio ha parlato a cuore aperto del difficile momento affrontato soltanto pochi mesi fa. Il 4 aprile scorso, è venuta a mancare la mamma durante il periodo della pandemia.

Claudio Bisio, l’addio alla mamma

In questi mesi, il nostro Paese ha dovuto fare i conti con un nemico invisibile: il coronavirus che ha messo in ginocchio la sanità nazionale. Sono tante le storie di persone che non hanno potuto abbracciare per un’ultima volta i loro cari e tra questi vi è anche Claudio Bisio.

In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, il conduttore ha palato a cuore aperto dei drammatici momenti vissuti durante il periodo del lockdown.

Ad aprile, infatti, lo showman ha subito un gravissimo lutto: si è spenta la mamma. La donna aveva patologie pregresse e le sue condizioni di salute si sono aggravate nei giorni precedenti alla sua morte.

Il ricordo della mamma è vivissimo nella sua mente ed è difficile dimenticare gli ultimi strazianti momenti passati insieme a lei.

Il racconto del noto conduttore

Il conduttore ha raccontato che è stato difficile non poter abbracciare per un’ultima volta sua mamma. A tal proposito, Claudio Bisio ha affermato:

«Mia mamma aveva 91 anni e già non stava bene prima di tutto questo. Non c’è un problema Lombardia, il problema è a monte e vale per tutta l’Italia: c’è il peccato originale di aver fatto decadere il ruolo dei medici di base.”

E poi racconta gli ultimi momenti vissuti insieme a lei: