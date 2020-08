Claudio Bisio, moglie, figli e curiosità sul simpaticissimo presentatore – FOTO

Chi sono la moglie e i figli di Claudio Bisio, vediamo i dettagli relativi a Sandra Bonzi e ai giovani Alice e Federico

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi alla moglie e ai figli di Claudio Bisio, la scrittrice e giornalista Sandra Bonzi e i giovani adulti Alice Bisio e Federico Bisio!

Chi sono la moglie e i figli di Claudio Bisio

Chi è la moglie, Sandra Bonzi

L’attore e conduttore Claudio Bisio è felicemente sposato dal 2003 con Sandra Bonzi, una brillante giornalista e scrittrice. La coppia si è incontrata per la prima volta in un locale a Milano.

Da quel momento, i due sono diventati inseparabili! Come raccontato dalla donna in un’intervista al magazine di “Donna Moderna”, la coppia ha pubblicato un libro insieme, dal titolo “Doppio misto. Autobiografia di coppia non autorizzata”.

Il libro è nato grazie ai momenti in cui Bisio non è a casa e va in tournée, mentre la moglie resta a casa con i bambini. La Bonzi ha iniziato a scrivergli delle mail, una sorta di pagina di diario, in cui vestiva i panni della moglie un po’ sopra le righe.

In quel momento, Bisio ha raccolto la sfida e gli ha risposto: proprio così è nato il libro, che sovrappone elementi di vita vissuta e fiction.

Classe 1964, Sandra Bonzi ha lavorato per riviste molto importanti come Donna Moderna e per La Repubblica. Ha inoltre collaborato con Mediaset, Sky e Disney Channel.

Chi sono i figli di Claudio Bisio

Bisio e la Bonzi hanno dato vita a una famiglia molto unita, di cui fanno parte i due figli, Alice nata nel 1996 e Federico nato invece nel 1998.

I due, ora giovani, sono nati prima che i due si sposassero. La coppia, che come già detto si è sposata nel 2003, si è conosciuta nel 1987.