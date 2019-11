Claudio Baglioni, troppe punturine: irriconoscibile, volto guastato dal ritocchino

Claudio Baglioni irriconoscibile: il noto cantante italiano ha fatto dei ritocchini al volto che gli utenti del web non apprezzano affatto

Claudio Baglioni poche ore fa, da alcuni siti, è stato preso di mira per il suo viso. Il cantante italiano con i suoi grandi successi musicali ha fatto sognare milioni di ragazzini, ma questa volta a metterlo sulla bocca del gossip non sono le sue canzoni, bensì i ritocchini eccessivi al volto.

Claudio Baglioni troppe punturine

Il cantante italiano Claudio Baglioni pare che sia finito sulla bocca del gossip a causa di un ritocco eccessivo ed evidente fatto sul suo volto. Milioni di italiani amano il cantante sopratutto per la sua splendida musica che va da “Avrai”, Piccolo Grande amore e tantissimi altri successi.

La sua voce è stata la colonna sonora di molte storie d’amore degli anni 70 e ancora oggi Baglioni è molto apprezzato anche tra i giovani.

Il suo successo lo deve alla sua inconfondibile voce che ha fatto impazzire le ragazzine di quei tempi ormai andati. Oggi però Claudio oltre ad essere ancora un cantante di successo si è buttato anche nel campo della conduzione, come sappiamo infatti per due lunghi anni è stato anche direttore artistico e direttore del Festival di Sanremo. Pare però che Claudio in questi ultimi anni non solo ha cambiato il suo “lavoro” ma anche il suo viso, vediamo come.

Baglioni volto stravolto dai ritocchi estetici

Il grande Baglioni oltre ad essere un cantante di successo è stato negli anni 70 anche un sex Symbol, ma negli anni come ogni persona anche Claudio è cambiato totalmente. Questa volta però a cambiarlo non è stato solo la vecchiaia ma anche i continui ritocchini al volto.

Claudio infatti è stato accusato da molti di aver fatto un uso spropositato della chirurgia ed infatti oggi appare molto diverso da come in tanti lo ricordano. Effettivamente forse Claudio ha approfittato un po troppo della chirurgia, ma non tutti sanno che il cantante in passato fu vittima di un tragico incidente stradale. Il cantante infatti riportò diverse ferite al volto e quasi era compromessa la sua abilità canora.

Pare infatti che l’incidente comportò delle ferite anche alla lingua ma fortunatamente riuscì a riprendere il tutto grazie all’aiuto dei medici. Molti tratti del suo viso a causa dell’incidente furono lievemente cambiati, forse è anche per questo che oggi il cantante appare leggermente cambiato.