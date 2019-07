Claudio Baglioni ‘Invecchiato e flaccido’, irriconoscibile: le foto in costume fanno il giro del web

Claudio Baglioni irriconoscibile a mare: ecco come è stato beccato il conduttore e cantante romano sulla sua barca, le foto di Chi

Il cantante romano, Claudio Baglioni, è stato paparazzato in spiaggia insieme alla sua compagna: le foto di Chi.

Claudio Baglioni irriconoscibile in spiaggia

Negli ultimi due anni, Claudio Baglioni ha dimostrato di aver un enorme talento anche in veste di conduttore. Per la seconda volta, quest’anno è stato al timone del Festival della Musica Italiana ed è riuscito a conquistare il pubblico italiano grazie alla sua bravura e soprattutto per la sua voce. Dopo il grande successo di Sanremo, che ha visto trionfare il cantante Mahmood, il musicista e cantante romano si è concesso qualche giorno di relax insieme alla sua compagna Rossella Barattolo a bordo della sua barca a Lampedusa.

Da quanto emerge dalle foto pubblicate dal settimanale Chi, Claudio Baglioni appare ‘irriconoscibile’ in barca. Per quale motivo? In tv siamo abituati a vederlo sempre molto elegante ma questa volta, come giusto che sia, ha scelto un abbigliamento particolare.

Il conduttore romano in slip bianco

Sono passati molti anni dai suoi primi successi e oggi il conduttore romano appare molto cambiato ma forse meno in forma rispetto a qualche anno fa. Per la sua gita in barca, alla soglia dei suoi quasi 70 anni, sfoggia comunque un fisico da sirenetto e indossa uno slip aderente di colore bianco.

Le foto pubblicate dal settimanale Chi, immortalano Claudio Baglioni pronto ad immergersi nelle acque di Lampedusa insieme ad un salvagente. Ecco gli scatti pubblicati dal settimanale diretto da Alfonso Signorini:

Nonostante l’età, il cantante romano esta sicuramente un uomo molto affascinante. Grandi novità per il Festival di Sanremo, nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti le voci che vedono Amadeus come il nuovo conduttore. Pare che sia già tutto confermato.