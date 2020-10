Era Miss Italia nel 1997, oggi a 41 anni è molto cambiata

Ha vinto Miss Italia nel 1997: com’è cambiata negli anni e cosa fa adesso? Oggi Claudia Trieste ha 41 anni ed è totalmente diversa

Ha vinto Miss Italia nel 1997, ve la ricordate? Ecco com’è cambiata negli anni Claudia Trieste e, soprattutto, cosa fa adesso: tutti i dettagli.

Miss Italia 1997, Claudia Trieste

La giovane trascorre la sua infanzia e la sua adolescenza a Nicotera insieme ai nonni paterni. Da bambina, ha dovuto fare conti con un grande dolore: a 10 anni è rimasta orfana di padre. All’età di 6 anni si dedica alla danza. Il successo sul piccolo schermo arriva con la vittoria al concorso di bellezza nazionale ‘Miss Italia’, programma condotto allora dal compianto Fabrizio Frizzi. In quella edizione, ci sono diversi volti attuali dello spettacolo quali Elisabetta Gregoraci, Annalisa Minetti e Silvia Toffanin, solo per citarne alcuni.

La calabrese non fa mistero del suo scarso interesse per il mondo dello spettacolo e decide di proseguire gli studi. Negli anni successivi, appare in numerose trasmissioni ed è il volto di diversi brand quali i Deborah,Sasch, Miluna, Wella e Cotonella. Nel 1999 è protagonista nel film Il conte di Melissa e nello stesso anno conduce il backstage di Miss Italia. Nel 2001, ha scelto di abbandonare definitivamente la tv. Ma cosa fa oggi?

L’ex miss oggi

Dopo aver abbandonato il mondo dello spettacolo, Claudia Trieste lavora in uno studio legale. Nel 2006, riscopre il suo interesse per la tv grazie ad un corso di grafica .Partecipa a numerosi lavori video teatrali, prima come assistente al montaggio e successivamente come responsabile e ideatrice di progetti.

Nel 2010 convola a nozze con l’avvocato Vincenzo Giuffrè, figlio dell’attore napoletano Carlo. Dalla loro unione sono nati due figli: Niccolò e Rebecca Maria Giuffrè. Oggi ha 41 anni ed è una donna bellissima: