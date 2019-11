Claudia Stabile, “Mi ha telefonato”: qui è dove si trova la mamma di Campofiorito

Claudia Stabile è la mamma scomparsa da Campofiorito che ora ha dato prova di stare bene, ma di non voler tornare a casa. Ecco gli aggiornamenti

Claudia Stabile non è scomparsa ma è andata via di casa, senza lasciare più tracce. Prima una mail misteriosa e ora una telefonata che accerta il suo stato di salute.

Il mistero dietro la scomparsa della mamma di Campofiorito

Un caso protagonista nelle ultime puntate di Chi l’ha Visto, con questa scomparsa che da subito ha allertato tutti pensando al peggio.

Ma dopo un disegno della figlia, che chiedeva notizie della sua mamma, Claudia ha deciso di inviare una mail al suo avvocato dove affermava di stare bene e di amare tantissimo i suoi figli.

Ma, come evidenzia la donna nello scritto, le cose in famiglia non sarebbero lineari come descritto dal marito Piero Bono:

“non voglio ripetere lo sbaglio di tre anni fa”

Perché proprio nel 2016 la stessa ha avviato una precedente fuga insieme ad uno dei suoi figli, andando in Germania dai suoi parenti e fuggendo da quell’uomo con la quale forse le cose non andavano bene – come abbiamo descritto in questo nostro articolo.

La telefonata all’avvocato

L’avvocato che segue la mamma di Camporito per la denuncia precedente di sottrazione di minore, scattata alla precedente fuga ha voluto chiarire la veridicità della mail dando il tutto alla polizia postale.

Il legale è intervenuto personalmente durante l’ultima puntata del programma di Rai Tre, invitando la sua assistita a mettersi in contatto telefonicamente. Così è stato, infatti come evidenziato da lui con un post di Facebook – la Stabile ha contattato telefonicamente dando conferma del suo stato di salute:

“è arrivata la telefonata che tutta italia stava aspettando!”

Secondo alcune indiscrezioni – da confermare – la donna si troverebbe all’estero e starebbe bene. Ci sarà presto un incontro con il suo legale e altri dettagli verranno messi a punto proprio con la conduttrice Sciarelli.