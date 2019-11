Claudia Stabile, la verità sulla sua scomparsa e sul marito: “Non tornerà a casa”

Una storia complicata quella di Claudia Stabile che sembra essere scomparsa nel nulla per due volte. Ma cosa si nasconde dietro al sua fuga?

Claudia Stabile è sulle pagine di cronaca per la sua scomparsa e la sua riapparizione, dopo aver visto i disegni della figlia e l’appello per farla tornare a casa. Ma cosa le è accaduto?

La scomparsa della mamma di Campofiorito

La donna che ha fatto preoccupare tutta l’Italia è viva e sta bene. L’appello della figlia con il suo disegno ha fatto in modo di smuore l’animo della madre e far in modo di avere sue notizie.

Ma facendo un passo indietro nella storia, tutto nasce dalla sua scomparsa l’8 ottobre, quando esce per fare la spesa e scompare letteralmente nel nulla. In suo possesso solo la patente di guida e 200 euro: la sua auto viene lasciata all’aeroporto di Palermo, trovata dal marito il giorno dopo.

Scatta la denuncia e la richiesta di aiuto a Chi l’ha Visto, che cerca di mettere insieme i pezzi per capire la vicenda. Si scopre che non sia la prima volta di un gesto simile, infatti già nel 2016 la donna era fuggita in Germania con uno dei figli per volontà tanto da ricevere una denuncia da parte del marito per abbandono del tetto coniugale.

La verità dietro la sua fuga

A seguito della seconda scomparsa, non avendo alcuna notizia dai parenti in Germania la situazione sembrava essere molto più seria e complicata. La figlia tramite Chi l’ha Visto fa un appello con un disegno e la mamma invia una mail al suo avvocato evidenziando di stare bene ma di non avere alcuna intenzione nel ritornare a casa.

Per la fuga del 2016 la donna aveva comunicato alle forze dell’ordine il motivo del suo allontanamento:

“mio marito è geloso, mi controlla tutto e mi sgrida se sbaglio… mi dice che fare la casalinga è così facile”

Cercando poi di giustificarsi – come riporta anche Leggo – sottolineando:

“sono andata via di casa perché non volevo far crescere i bambini in mezzo alle liti”

Durante la puntata in diretta di ieri del programma di Rai Tre, l’avvocato ha confermato l’autenticità della mail ricevuta dalla sua cliente e le ha ribadito i suoi problemi in casa:

“mio marito è convinto che vada tutto bene, ma non è come vuol far credere lui”

Piero, il marito, è contento che stia bene e non concorda con quanto emerso. Chiede però alla moglie di mettersi in contatto con i tre bambini – disperati per la mancanza della madre.