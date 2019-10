Claudia Stabile, l’ultima telefonata al marito e la scomparsa: dove è finita la giovane mamma?

Il caso di Claudia Stabile mamma di tre bambini, scomparsa nel nulla mentre andava a fare la spesa lascia tutti interdetti. Cosa è accaduto?

Continuano le ricerche della mamma 35enne di Campofiorito, Claudia Stabile, sparita nel nulla dopo la telefonata al marito. Tutti gli aggiornamenti sul caso e l’appello disperato della famiglia.

La misteriosa sparizione di Claudia Stabile

La 35 enne Claudia Stabile, sposata e mamma di tre bambini residente a Campofiorito ( Palermo) pare sparita nel nulla dall’8 ottobre scorso.

Secondo la ricostruzione la donna avrebbe effettuato intorno alle 9.15 una telefonata al marito, 38 anni con cui ha 3 bambini.

In questa telefonata Claudia avrebbe detto che stava per andare al supermercato per comprare gli ingredienti per fare una torta di compleanno proprio per il marito.

“Vado a comprare le uova e la farina”

sarebbero state le sue ultime parole prima di dirigersi verso il supermercato di Corleone.

Poi il nulla pare averla inghiottita: al supermercato Claudia non arriverà mai, e nessuno la vedrà altrove.

Le indagini e l’appello del marito

Gli ultimi aggiornamenti gettano ancora più ombre sul caso: l’auto della donna sarebbe stata ritrovata in un parcheggio all’aeroporto di Punta Raisi con le chiavi nascoste sotto il tappetino.

Pare però che non avesse documenti con se a parte la patente di guida e il suo cellulare risulta spento,come riferito anche nella trasmissione La Vita in Diretta.

Quindi che abbia preso un aereo pare altamente improbabile, ma nessuna pista è esclusa e lo scontrino del parcheggio stabilisce che la vettura è entrata nel piazzale dell’aeroporto circa un’ora e mezza dopo la telefonata al marito come riporta Today.

Dalle prime indagini però non emergono contrasti con il marito, con cui anzi pareva avere un rapporto di coppia sereno a detta di tutti.

Non si spiegherebbe dunque né una violenza né tanto meno un allontanamento volontario di Claudia dal marito e dai loro tre figli.

A Chi l’ha Visto la famiglia ha fatto un appello per ritrovarla invitando chiunque abbia notizie o segnalazioni a farsi avanti:

La donna, come riporta la scheda di Chi l’ha Visto è alta 1,75m, ha capelli e occhi castani ed un particolare neo sulla mano destra.

Quando è scomparsa pare indossasse dei jeans neri, giubbotto e scarpe anch’essi neri ed una borsa bianca.

La famiglia di Claudia e tutta l’Italia spera che queste ore possano essere decisive per una svolta nelle indagini e per il ritrovamento di questa giovane mamma.