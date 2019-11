Claudia Stabile, ritrovata la mamma di Campofiorito: ecco perchè era scappata

Claudia Stabile era scomparsa dall’otto ottobre e ora sta per riabbracciare i suoi figli. Ma perché è scappata?

La mamma di Campofiorito, Claudia Stabile, sta per tornare a casa da suo marito e i suoi figli. Dopo tanta paura torna a casa: ma cosa l’ha spinta ad andare via?

La scomparsa della mamma di Campofiorito

La donna era scomparsa il giorno otto ottobre facendo perdere completamente le sue tracce e gettando nella disperazione il marito e i figli.

Non era la prima volta che la donna fosse fuggita di casa, rifugiandosi dai suoi parenti in Germania – ma questa volta la sua sparizione è sembrata agli occhi di tutti molto più sospetta.

Il ritorno a casa da marito e figli

Lieta fine per la giovane mamma scomparsa da Campofiorito. La donna si è messa in contatto con il suo avvocato e ha spiegato di stare bene e che presto tornerà a casa per riabbracciare il marito e i figli.

A dare la lieta notizia è stata proprio Federica Sciarelli a seguito della trasmissione di ieri che aveva non solo intervistato il marito ma anche fatto vedere i disegni dei suoi bambini.

La conduttrice non ha dato ulteriori notizie in merito a dove sia stata per un mese questa donna e nemmeno la motivazione della sua scomparsa.

Dopo l’appello di ieri sera, Claudia ha finalmente deciso di contattare il suo avvocato e mettere la parola fine a questa incredibile ansia di suo marito e della famiglia stessa.

Nelle prossime ore verrà resa nota il perché della sua decisione di allontanamento e per il fatto di non essersi più messa in contatto con nessuno.

Notizia in aggiornamento