Claudia Stabile, il mistero del suo silenzio dopo la mail: sta veramente bene?

Dopo un mese di scomparsa Claudia Stabile ricompare scrivendo una mail al suo avvocato. Ma siamo sicuri che stia bene?

La notizia del ritrovamento di Claudia Stabile ha reso tutti quanti felici, ma dopo quella mail inviata al suo avvocato c’è solo silenzio. Che cosa sta succedendo?

Il ritrovamento della mamma di Campofiorito

La mamma di Campofiorito scompare nel nulla l’8 ottobre lasciando la sua auto all’aeroporto di Palermo, ritrovata dal marito il giorno successivo.

Abbandona così marito e figli, disperati per la mancanza della loro mamma, tanto da far scattare la denuncia ai Carabinieri che – insieme a Chi l’ha Visto – seguono il misterioso caso.

Indagando sul passato della giovane mamma, si scopre che la stessa sia già scappata una volta insieme ai figli, rifiugiandosi dalla mamma e dalla sorella in Germania – denunciata dal marito per abbandono del tetto coniugale.

Ma questa volta le cose vanno diversamente e lei fa perdere completamente le tracce, senza mettersi in contatto nemmeno con i parenti in Germania oppure i suoi bambini.

Figli che lanciano un appello durante l’ultima puntata di Chi l’ha Visto, facendo un disegno per la madre che sembra smuovere le acque.

Il mistero dopo la mail inviata all’avvocato

La conduttrice Sciarelli tramite video postato sulla pagina ufficiale di Facebook della trasmissione la bella notizia, del ritrovamento della donna che si è messa in contatto con il suo avvocato e presto riabbraccerà i suoi figli.

In realtà il contatto non è stato diretto bensì tramite mail e l’avvocato evidenzia in esclusiva a FanPage di non avere dubbi che la stessa sia autentica:

“non ho molti dubbi che a scrivere quella mail sia stata lei, certo è l’unico elemento che abbiamo per sapere che sta bene”

Nella mail si legge chiaramente: