Claudia Stabile, “Non torno neanche per i miei figli”: l’ira del marito sulla frase omessa della mail

Claudia Stabile ha spiegato il motivo della sua sparizione in diretta su Rai Tre, ma l’intervento del marito al telefono ha smosso alcune questioni particolari.

La mamma di Campofiorito era scomparsa da casa sua gettando tutti nella disperazione. Dopo l’appello della bimba con il suo disegno, ha scritto dapprima una mail al suo avvocato e in un secondo momento è intercorsa una telefonata tra loro.

Il suo netto rifiuto nel tornare a casa è chiaro sin dal primo momento e proprio nella giornata di ieri è stata mandata in onda la sua intervista – registrata – con accanto il suo avvocato.

La donna spiega il suo malessere e anche di non aver abbandonato i figli, ma di essersi allontanata in attesa di poter trovare un lavoro e prenderli con sé:

Per poi proseguire:

Il marito Piero Bono è intervenuto telefonicamente in un secondo momento, con la conduttrice di Chi l’ha Visto – Sciarelli – che lo ha invitato ad un comportamento corretto:

“le cose saranno chiarite in sedi opportune. quello che dice non è vero…era lei che non faceva niente in casa e chattava dalla mattina alla sera”