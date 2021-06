Claudia Ruggeri in minigonna: uno stacco di coscia da urlo – FOTO

Claudia Ruggeri lascia senza fiato i fan, una bellezza dalle curve mozzafiato seguitissima sulla sua pagina Instagram.

Claudia Ruggeri ha manifestato la sua passione per il mondo dello spettacolo fin da piccola, ma se i maligni hanno supposto cha abbia ottenuto i suoi ruoli in quanto cognata di Bonolis, il pubblico che la conosce come Poliziotta in Avanti un altro, le dimostra un grande affetto.

Classe 1983, nata a Roma, è modella, ballerina e showgirl ha partecipato a “Domenica In” e “Ciao Darwin”.

Con il suo milione di follower, la bella mediterranea dal fascino sublime e le curve mozzafiato, pubblica con una certa frequenza foto di vita personale e professionale, e ogni volta i suoi fan restano senza fiato.

Claudia Ruggeri, eleganza e sensualità

Claudia a parte il lavoro, è legata a Paolo Bonolis in quanto dal 2016 ha sposato Marco Bruganelli, il fratello di Sonia Bruganelli, moglie del simpatico conduttore.

L’influencer romana è anche testimonial di molti marchi. I fan possono solo ammirare la sua bellezza, perché la Ruggeri è sposatissima, ed è’ stata anche modella, sono tanti gli shooting fotografici ai quali ancora si sottopone.

Claudia è uno dei personaggi televisivi più seguiti sui social e da sempre attiva nel mondo della tv. Distesa in riva al mare sull’acqua mostra un decollete da urlo.

La bellezza di Claudia non poteva non conquistare tutti, come mostrano i commenti sul suo profilo che stanno a indicare quanto siano apprezzate le sue pose su Instagram.