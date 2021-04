Claudia Ruggeri, in accappatoio senza niente addosso, fa sciogliere il web –...

Claudia Ruggeri ha infuocato gli utenti del web con il suo ultimo scatto davvero bollente. – Foto

La cognata di Paolo Bonolis, poche ore fa ha condiviso un’immagine che ha lasciato tutti i suoi follower senza parole: vediamola!

Vita privata

Claudia Ruggeri, in arte “Miss Claudia” è nata il 22 ottobre 1983 ed è una nota showgirl e influencer italiana.

Da anni lavora insieme a suo cognato Paolo Bonolis, nel programma di Avanti un Altro ed è proprio lì che il pubblico si è innamorato completamente di lei.

La Ruggeri è sposata con Mario Bruganelli, il fratello della moglie del noto conduttore, con cui si è sposata nel 2016.

La loro storia d’amore è nata ben 12 anni fa e si sono sposati in segreto, successivamente sono partiti per la Costiera Amalfatina per fare una romantica luna di miele.

Al momento i due non hanno figli, lei è ancora molto impegnata nel suo lavoro.

Claudia da ragazza ha subito iniziato a lavorare come modella e ha debuttato nel programma Chiambretti C’è.

Lì si è fatta subito notare e nel 2004 ha partecipato come ballerina a Ciao Darwin.

Ma il vero successo è arrivato solamente nel programma di Avanti un Altro, dove ricopre il ruolo piccante di Miss Claudia.

Lei è la protagonista del “minimondo” della trasmissione, dove ha fatto anche altri ruoli come quello della poliziotta e della supplente.

Dei personaggi sempre molto bollenti, che ogni volta infuocano lo studio, ma non solo perché è sempre pronta a stupire i suoi follower su i social.

Lo scatto sexy di Claudia Ruggeri

Nell’ultima foto che ha postato poche ore fa, Miss Claudia ha sciolto l’intero social.

Nel post si è mostrata avvolta da un accappatoio bianco, con un espressione seducente.

Claudia sembra appena uscita dalla doccia, nonostante abbia i capelli completamente asciutti con una piega eccellente.

Al polso ha un orologio molto costoso e anche un anello al dito.

Nella didascalia ha scritto:

“Non ho nè mal di testa né la febbre è che a volte penso ed è un macello.”

A cosa starà pensando? sicuramente essendo una donna in carriera avrà moltissimi pensieri a cui pensare, i suoi follower non glie l’hanno domandato ma l’hanno inondata di complimenti.