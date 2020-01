Chi è Claudia Ruffo, l’attrice che interpreta il personaggio di Angela Poggi nella soap opera italiana di Un posto al sole

Scopriamo tutti i segreti di Claudia Ruffo, la nota attrice che ha conquistato il pubblico di Un posto al sole con il personaggio di Angela Poggi.

Chi è Claudia Ruffo

Nasce a Napoli, il 24 maggio del 1980. sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La sua passione per la recitazione la spinge a partecipare a vari casting televisivi all’età di 16 anni.

Nel 1996 ottiene il ruolo di Angela Poggi nella soap opera di successo Un posto al sole.

Dopo nove anni nel cast di Un posto al sole, la Ruffo sceglie di dedicarsi a altri progetti, come quello della serie televisiva Orgoglio.

Dopo qualche tempo ritorna nei panni di Angela Poggi e nel frattempo debutta al cinema nel film Animanera di Raffaele Verzillo, in Ce n’è per tutti e in Tatanka.

Oltre alle strade della televisione e del cinema, la Ruffo ha intrapreso la professione di imprenditrice, dando vita a uno dei locali più amati di Napoli, ovvero il Bruttini Social.

Marito, figli ed ex amori

L’interprete di Angela Poggi, Claudia Ruffo, è stata sposata con Mario Cirino Pomicino, imprenditore e nipote dell’ex ministro Paolo Pomicino, con cui era convolata a nozze il 5 dicembre del 2013.

Nel 2014 è diventata mamma della piccola Ginevra, che oggi ha quasi 6 anni.

L’attrice ha annunciato sulle pagine del settimanale Diva e Donna la fine del suo matrimonio con Pomicino: la rottura, in realtà, non sarebbe recente ma avvenuta un anno fa.

Oggi la Ruffo ha anche un nuovo amore. Si tratta di Roy Capasso, un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Il nuovo fidanzato dell’attrice di Un posto al sole è il direttore marketing per Medio Oriente, Africa ed Europa meridionale di un cantiere navale finlandese che costruisce yacht a vela di lusso.