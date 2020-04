Claudia Pandolfi, tutto quello che non sapete sull’attrice italiana

Chi è Claudia Pandolfi, la nota attrice televisiva, tra i protagonisti di È per il tuo bene, il film in uscita di Rolando Rovello

Scopriamo insieme tutti i segreti di Claudia Pandolfi!

Chi è Claudia Pandolfi

Claudia Sabina Eleonora Pandolfi nasce a Roma, il 17 novembre del 1974, sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Partecipa al concorso di Miss Italia nel 1991, dove raggiunge le posizioni finali: in quell’occasione, viene notata da Michele Placido che le offre una parte nel film Le amiche del cuore.

Inserita nel mondo della recitazione, partecipa alla miniserie televisiva, Amico mio, dopo di che è nel cast del film L’orso di peluche, con Alain Delon. Torna in tv con Il caso Redoli, dopo di che recita in Auguri professore e Ovosodo.

Diventa nota al grande pubblico italiano, quando entra nel cast della serie televisiva Un medico in famiglia, in onda su Rai Uno, dove veste i panni di Alice Solari. Dal 2002 al 2005 interpreta, invece, il ruolo del commissario Giulia Corsi in Distretto di Polizia, ruolo che impersonerà anche nel 2010.

Nel 2008 è protagonista, assieme all’attore Giorgio Tirabassi, della miniserie I liceali, mentre nel 2012 della fiction Il tredicesimo apostolo – Il prescelto. Di recente si è dedicata alla serie Netflix “Baby”, dove ha vestito i panni di Monica, insegnante di educazione fisica.

Vita privata e curiosità

Nel 1999 sposa l’attore e doppiatore Massimiliano Virgilii, che, secondo Wikipedia, avrebbe lasciato per Andrea Pezzi. Nel 2006 nasce il suo primo figlio, Gabriele Angelini, da Roberto Angelini. Con Angelini, la donna collabora anche professionalmente: incide la voce del controcanto nella canzone “Fiorirai” del disco La vista concessa, cantata dal compagno, e debutta alla regia con il video della canzone “Vulcano”, tratto dall’album “La vista concessa”.

Successivamente si lega a Marco Cocci. Dal 2014, la Pandolfi ha una relazione con il produttore Marco De Angelis, che è il padre del suo secondogenito, Tito De Angelis, nato nel 2016.