Claudia Mori, rivelato l’amore segreto per il grande calciatore

Nella vita e nel cuore di Claudia Mori non c’è stato solo Adriano Celentano, l’attrice, infatti, era innamorata di un calciatore.

Stanno per festeggiare ormai le nozze di diamante Claudia Mori ed Adriano Celentano. La coppia, infatti, ha da poco varcato la soglia dei 58 anni insieme. Non sempre però tra i due il rapporto è stato idilliaco.

Negli anni ’80 Celentano e Claudia Mori rimasero separati per alcuni anni

Molti, infatti, ignorano come Claudia Mori abbia avuto una storia con un grande calciatore dell’epoca prima di conoscere il Molleggiato. Uno scenario che ha spiazzato tutti i fan, i quali li consideravano praticamente inseparabili.

Eppure negli anni ottanta la coppia ha vissuto un terribile periodo di crisi i quali li ha portati ad allontanarsi per alcuni anni. In quell’epoca, quindi, Adriano Celentano e Claudia Mori non hanno più vissuto insieme.

I due si sposarono in gran segreto un anno dopo essersi conosciuti

Come se non bastasse fra la storica coppia si mise di mezzo un’altra attrice dell’epoca, Ornella Muti. Anche Claudia Mori però come detto ha avuto uno spasimante prima di conoscere il cantante.

Si trattava del giocatore argentino naturalizzato italiano Francisco Lojacono, il quale giunto nella penisola a 21 anni, dove ha giocato con le maglie di Vicenza e Fiorentina, non è più voluto andare via.

La relazione fra i due si sviluppo agli inizi degli anni ’60 e si sviluppo fino al 1963 quando la Mori incontrò sul set del film “Uno strano tipo” Adriano Celentano. Fra i due fu un vero e proprio colpo di fulmine tanto che Celentano ha lasciato la sua fidanzata Milena Cantù e l’anno successivo, in gran segreto, sposò la sua Claudia nella chiesa di San Francesco a Grosseto.

