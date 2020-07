Claudia Galanti straziante lutto improvviso familiare: dopo la morte della figlia il nuovo dolore

Una perdita che l’ha segnata: Claudia Galanti ne ha parlato in Tv a cuore aperto, il doloroso racconto.

Un dolore senza fine quello di Claudia Galanti che, non molti giorni fa, ha dovuto fare i conti con un’altra grave perdita: è venuto a mancare suo papà. Di recente, l’attrice e showgirl paraguaiana ha parlato del suo tormentato rapporto con il padre: ecco le sue parole.

Grave lutto per Claudia Galanti

Negli ultimi anni Claudia Galanti è stata al centro delle cronache per la morte della sua piccola, Indila Carolina, deceduta a soli 9 mesi nel sonno, come raccontato in questo articolo. La terzogenita avuta dall’ex marito Arnaud Mimran (dopo Liam Elijah e Tal Harlow) è deceduta per soffocamento a causa di un batterio. Di recente, la showgirl paraguaiana ha dichiarato di essersi pentita di non aver proceduto con l’autopsia subito dopo la scomparsa della piccola.

In questi giorni, la modella è stata colpita da un altro grave lutto: è venuto a mancare suo padre. L’uomo è scomparso all’età di 69 anni e non sono stati diffusi dettagli relativi alla sua morte. Di recente, intervistata da Adriana Volpe, l’attrice ha raccontato della sua infanzia e della difficile situazione familiare.

L’intervista all’attrice paraguaiana

Nella sua ultima intervista, ospite del nuovo programma di Tv 8 condotto da Adriana Volpe, la modella paraguaiana ha raccontato il suo rapporto con il padre:

“Non andavamo più d’accordo, da lui subivo pressioni che non erano per la mia età”

La showgirl ha confessato che l’ultima volta che l’ha visto è stato circa cinque anni fa, quando è venuto a Milano per la morte di Indila:

“L’ultima volta che l’ho visto è stato anni fa, è venuto a Milano quando è mancata mia figlia”

Inoltre, la modella ha rivelato che non è previsto alcun funerale in quanto nel suo paese di origine (Paraguay) è in corso la pandemia da coronavirus.