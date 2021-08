Claudia e Ste si sono sposati lo scorso sabato 7 agosto, in una romantica cerimonia all’aperto: tra gli invitati c’erano anche gli altri protagonisti di Temptation 2021.

Dopo aver messo a dura prova il loro amore durante il percorso nel reality dei sentimenti, sono diventati finalmente marito e moglie.

Il matrimonio di Claudia e Ste

I due si sono sposati lo scorso sabato 7 agosto con una romanticissima cerimonia all’aperto e ovviamente erano presenti anche i protagonisti di Temptation Island 2021.

La coppia, mesi prima, ha partecipato al reality delle tentazioni, a causa di un periodo di crisi.

Oggi Claudia Venturini e Stefano Socionovo sono marito e moglie, un grande passo che sembrava essere lontano, dato che più volte la ragazza si è rivelata dubbiosa sul proseguimento della storia.

Ma tutto è bene quel che finisce bene, infatti sono usciti dal programma insieme e molto più forti di prima, pronti a trascorrere la loro vita con serenità e tanto amore.

Il matrimonio di Claudia e Ste: gli invitati

Al grande evento erano presenti amici e parenti e ovviamente non potevano mancare coloro con cui hanno condiviso l’esperienza di Temptation Island.

Le ragazze c’erano proprio tutte: Valentina, Natasha, Floriana, Manuela e Jessica.

Invece, tra i ragazzi: Stefano Sirena, Alessio, Federico, Tommaso e Alessandro.

Gli sposi, però, hanno scelto di non invitare nessuno dei tentatori e tentatrici del reality, per non alimentare la tensione o momenti di imbarazzo.

Ma l’attenzione è andata soprattutto su Manuela Carriera e Stefano Sirena.

La coppia è uscita separata dal programma e attualmente la ragazza è fidanzata con il tentatore Luciano.

