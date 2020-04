Claudia Capellini, chi è la fidanzata di Giorgio Panariello?

Chi è Claudia Capellini, la bellissima PR di origini cremonesi, che somiglia tanto a Belen Rodriguez e che ha fatto letteralmente impazzire Giorgio Panariello

Scopriamo insieme tutti i segreti di Claudia Capellini, dall’infanzia al percorso professionale, dall’incredibile bellezza e somiglianza con la nota modella argentina Belen Rodriguez fino ad arrivare alla sua vita sentimentale in compagnia dell’attore italiano Giorgio Panariello.

Chi è Claudia Capellini

Nasce nel 1985 a Cremona. La donna colpisce immediatamente per il suo aspetto avvenente: è alta, longilinea, capelli lunghi e fisico a dir poco mozzafiato!

Molti giornalisti l’hanno paragonata a Belen Rodriguez, tanto che spesso sui magazine viene chiamata addirittura col suo nome. La donna è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove vanta 17mila follower.

Nella vita fa la PR nei locali più IN di Milano, città in cui vive con il compagno da anni.

L’amore con Giorgio Panariello

Della Capellini non si hanno molte informazioni private. Dal profilo ufficiale su Instagram emerge un grande amore per gli animali, in particolare per il suo piccolo cagnolino di nome Pocky.

La PR di origini cremonesi è inoltre impegnata sentimentalmente con il celebre attore comico italiano Giorgio Panariello.

I due si sono incontrati anni fa a una cena con amici comuni. Tra Claudia e Giorgio si è immediatamente instaurato un feeling molto forte, tanto da spingerli a frequentarsi e a intraprendere una relazione.

I due sono molto riservati e tengono la loro relazione lontana dalle luci abbaglianti dei riflettori. La storia tra i due, nonostante i 25 anni di differenza, sembra andare ancora oggi a gonfie vele

Come ha dichiarato lo stesso attore nel corso di un’intervista: