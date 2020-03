Chi è Claudia Bruschini, la nota stilista e imprenditrice romana, tra i protagonisti del programma di Real Time, Il salone delle meraviglie

Scopriamo tutti i segreti di Claudia Bruschini, dall’infanzia romana all’eredità professionale trasmessale dai nonni e dalla madre, dalla formazione italiana ed estera nel settore della moda ai primi successi come stilista e imprenditrice, fino ad arrivare all’esperienza nel programma di Real Time “Il salone delle meraviglie” e alla vita privata.

Chi è Claudia Bruschini

Claudia Bruschini è una giovane imprenditrice romana, nata ad Anzio, e nota nel mondo dello spettacolo specialmente per la sua partecipazione al programma di Real Time “Il salone delle meraviglie”, dove riscopre il ruolo di stilista.

Appassionata di fashion sin da piccola, la Bruschini compie degli studi in moda, arte e spettacolo. Dopo aver vissuto un’esperienza importante negli Stati Uniti, realizza il sogno di dare vita alla “Claudia Bruschini Couture”.

Oggi è una stilista e imprenditrice di successo, che sta muovendo i primi passi anche nel mondo dello spettacolo italiano.

Vita privata e curiosità

Non si conoscono molti dettagli relativi alla vita privata della stilista romana, che sembrerebbe essere molto dedita al suo lavoro.

Attraverso il suo profilo su Instagram, dove risulta essere molto attiva, emerge il legame indissolubile con la dolce nipotina, con la quale trascorre molto del suo tempo libero.

Per quanto riguarda, invece, la sua vita sentimentale, stando a quanto emerge dai social, la donna sembrerebbe essere single. Su Instagram, infatti, non compare una presenza che faccia pensare a un partner.

La passione per la moda è stata trasmessa a Claudia dalla sua famiglia. La madre Daniela, infatti, era proprietaria di una boutique di moda internazionale femminile, mentre i nonni, sarti e commercianti, hanno contagiato a Claudia la passione per le stoffe pregiate, i ricami fatti a mano, il sartoriale e il made in Italy.