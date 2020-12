Classifica migliori e peggiori passate di pomodoro: la più scadente è FAMOSISSIMA

Scopriamo quali sono le migliori passate di pomodoro in commercio: sapore, presenza di muffe, pesticidi e non solo. La lista delle marche.

La passata di pomodoro è un ingrediente basilare nella cucina italiana: fondamentale per cucinare deliziose ricette tradizionali e non.

In commercio le marche di passata di pomodoro sono moltissime, scopriamo grazie ad un’indagine di AltroConsumo quali sono quelle migliori e quali le peggiori.

Passata di pomodoro, indagine AltroConsumo

Il pomodoro non manca mai nelle cucine degli italiani e la passata di pomodoro soprattutto è un ingredienti fondamentale, non possiamo proprio farne a meno: lasagna, fettuccine, pizza, spezzatino e molte altre deliziose ricette hanno alla base l’uso di questo ingrediente.

Un indagine di mercato ha rivelato che poco più del 60% di conserve sul mercato è a base di pomodoro. Altroconsumo ha esaminato la qualità, la presenza o meno di pesticidi e muffe, la pulizia, la quantità di sale presente e non solo di 23 diverse passate di pomodoro. Anche il gusto e il sapore della passata sono stati tenuti in considerazione lasciando che i consumatori potessero esprimersi con un giudicio.

Una classifica è stata quindi stilata per evidenziare quali sono le migliori passate di pomodoro in commercio e quali le peggiori.

La passata di pomodoro che ha vinto il titolo ‘Migliore del test’ è quella del marchio Le Conserve della Nonna. Questo marchio ha ottenuto il massimo punteggio da parte dei consumatori all’assaggio e le analisi hanno confermato che la qualità del prodotto è conforme alla legge e davvero molto buono. L’unica nota leggermente penalizzante è il prezzo, risulta essere una delle più care al momento in commercio.

La passata di pomodoro fresco De Rica ha conquistato il secondo posto in classifica seguita subito dopo dalla passata Pomì che è stata giudicata globalmente buona da esperti e consumatori.

Scalando ulteriormente le posizioni arriviamo alle passate che si sono aggiudicate il titolo di ‘Miglior Acquisto’. Ci sono la passata Pummarò Corposa di Star e la passata Delizie Campagnole della Divella. Entrambe hanno passato a buoni voti le analisi e soprattutto sono vendute ad un prezzo molto conveniente. Tra le passate di pomodoro etichettate di buona qualità ritroviamo anche la Santa Rosa, la Cirio e la Mutti.

Le passate di pomodoro in fondo alla classifica

Nessuna passata di pomodoro ha ricevuto una bocciatura oppure un’insufficienza in termini di qualità. Ci sono però certamente alcune marche in fondo alla classifica che hanno ricevuto un giudizio solo sufficiente. Tra queste c’è la passata di pomodoro Delizie dal Sole di Eurospin. Il marchio è stato al centro di una bufera di polemiche per le aste al doppio ribasso ma non distanti da questo troviamo anche due marchi bio costosi: Alce Nero e Libera Terra.

La passata Petti si trova nella parte bassa della classifica nonostante l’anno scorso fosse tra le migliori. L’analisi organolettica di quest’anno è stata più deludente, la giustificazione risiede in un probabile cambio di materia prima a causa dell’andamento stagionale.

