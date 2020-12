Quali caratteristiche deve avere un panettone e come scegliere quello migliore? Altroconsumo ha stilato la classifica dei migliori e dei peggiori per il 2020.

Per aiutare gli acquirenti in questa difficile scelta, Altroconsumo ha stilato una classifica in vista delle prossime festività natalizie.

Le caratteristiche del panettone tradizionale

Che siate team pandono o team panettone, è certo che sulle vostre tavole campeggeranno a fine pasto uno di questi due dolci tipici della tradizione, o magari entrambi, se la scelta dovesse rivelarsi troppo ardua.

Se la vostra decisione dovesse ricadere sul classico panettone, l’associazione dei consumatori Altroconsumo, dopo aver analizzato 12 marchi di panettoni confezionati, ha stilato la classifica dei migliori. Ma quali sono le caratteristiche che deve avere davvero un panettone?

La società dei consumatori viene in aiuto degli acquirenti, spiegando quali siano le peculiarità che non devono mai mancare perché un panettone possa definirsi tale.

Innanzitutto, il panettone tradizionale deve avere innanzitutto la classica forma a fungo , che tutti ben conosciamo.

, che tutti ben conosciamo. Deve essere venduto in un contenitore di carta plissettata

La crosta deve avere un colore uniforme

Al momento del taglio dev’essere soffice e gli alveoli (i piccoli fori) devono essere grandi e di forma non regolare

L’ingrediente principe per realizzarlo è il burro e, come nel pandoro, non devono essere utilizzati grassi di altra natura.

e, come nel pandoro, non devono essere utilizzati grassi di altra natura. Il panettone tradizionale deve contenere canditi, uvetta e una modica quantità di tuorlo d’uovo (4%)

La pasta del panettone dev’essere realizzata con lievito madre.

I principali ingredienti devono essere: uova di categoria A, zucchero, sale, burro, uvetta, scorza di agrumi e farina di frumento.

La classifica dei migliori panettoni 2020

Per stilare la classifica dei miglior panettoni 2020, Altroconsumo ha tenuto conto dell’opinione di consumatori e pasticcieri, oltre ai risultati delle analisi di laboratorio.

Ecco la classifica dei migliori panettoni 2020:

Le Grazie (Esselunga) panettone basso ricetta classica -punteggio di 73 Fior Fiore Coop panettone basso ricetta classica – punteggio di 72 Panettone milanese Le Tre Marie – punteggio di 71

Seguono come panettoni di buona qualità:

Milano Vergani

Gran nocciolato Maina

Panettone classico G.Cova&C

Panettone classico Bauli

Mandorlato Balocco

Extra panettone Carrefour

Panettone originale Motta

I panettoni peggiori secondo Altrocosumo

Nella classifica di Altroconsumo, vengono menzionati anche quelli che, tenendo conto di tutte le caratteristiche stilate prima, sono considerati i peggiori panettoni del 2020.

All’ultimo posto, a pari merito, con una definizione di bassa qualità, e quindi implicitamente sconsigliati agli acquirenti, figurano a sorpresa il panettone Paluani ricetta classica e il Duca Moscati Eurospin.