Clara Garrido di Una Vita, avete mai visto il suo fidanzato? Lo ha conosciuto sul set della Telenovela

Sapete chi è il fidanzato della Genoveva Salmerón di ”Una Vita”? I due si sono conosciuti sul set della Telenovela, un amore a prima vista.

Una Vita, è tra le soap opera più amate dal pubblico italiano, che a partite dallo scorso 12 Giugno e per tutto il mese di Luglio, andrà in onda in prima serata su Rete 4 dalle 21:25 alle 23:45 circa.

Tra i volti più amati della nota telenovela spagnola, vi è certamente quello di Genoveva Salmeron, interpretato appunto dalla Garriada la cui presenza ha sconvolto gli equilibri tra i vari personaggi.

Il set, per la nota attrice non ha rappresentato solo il luogo in cui dare espressione al proprio talento artistico, ma è stato anche il luogo che le ha permesso di incontrare il suo attuale compagno.

Voi l’avete mai visto? Scopriamo insieme di chi si tratta.

Chi è il fidanzato di Clara Garrido

Secondo quanto riportato dal noto magazine spagnolo Que Medices, l’attuale compagno della Genoveva di ”Una Vita”, sarebbe uno dei registi della telenovela.

In una recente intervista, l’attrice ha raccontato del loro incontro sul set e di quanto le dispiaccia non poter più lavorare insieme al suo Nico, dato che in spagna le riprese di Acacias 30 si sono già concluse.

Con l’augurio che presto possano ritornare a condividere il set insieme, la Dark Lady di Una Vita, ha rivelato che Nico le ”ha reso tutto molto facile”, ma soprattutto l’ha resa molto felice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clara Garrido (@claragarridoa)

Gli altri amori nati sul set di ”Una Vita”

Secondo le ultime indiscrezioni il loro non sarebbe stato l’unico amore a nascere sul set della celebre telenovela spagnola.

Infatti anche l’attore Alvaro Quintana che ha interpretato Antonito Palacios, attualmente sarebbe felice insieme ad una professionista del Tam Tecnico della soap, Blanca, che recentemente l’ha reso padre di un bellissimo maschietto.