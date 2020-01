City Tree, un muro green per combattere lo smog in città

Lo city tree è un muro verde, composto da piante che mirano a ripulire l’aria della città. Si tratta di un sistema ecologico che potrebbe eliminare moltissima anidride carbonica.

Lo city tree è un’idea ecologica che mira ad abbattere l’inquinamento, processando l’anidride carbonica. Molti sono i progetti attivati in varie città europee, dalla piantumazione di migliaia di alberi a Lisbona, alla coltivazione di piante da frutta e arbusti di Copenhagen. Lo city tree mira a migliorare la qualità dell’aria, creando un muro verde, opera che potrebbe diventare facilmente un complemento d’arredo urbano e una valida alternativa al classico muro di cemento.

Il muro verde contro lo smog

Una prima sperimentazione dei City Tree in Italia ha visto Modena come protagonista, dove sono stati posizionati lo scorso 8 maggio. Si tratta di un progetto europeo che è stato chiamato City Tree scaler, che ha come scopo la sperimentazione degli arredi urbani biotecnologici che puntano a migliorare la qualità dell’aria.

Quest’arredo urbano è quindi una struttura verde che è stata quindi brevettata e punta a migliorare la situazione della qualità dell’aria, migliorando l’inquinamento cittadino. Il City Tree è un arredo urbano che è un muro vegetale, che ha un’altezza di quattro metri con una larghezza di tre. Ha un substrato di muschio unite a piante verdi che hanno un forte potere di assorbimento delle piante delle polveri sottili, particolato, diossido di azoto e ozono.

Ad idearlo è stata la startup tedesca Green City Solutions. Quest’azienda ha ideato il muro verde perché è in grado di eliminare ben 240 tonnellate di anidride carbonica in un anno. L’inquinamento che viene prodotto da 417 automobili in questo modo è eliminato completamente. Un singolo arredo urbano è in grado di compiere il lavoro di ben 275 alberi. A Parigi sono stati impiantati ben tre esemplari e sono stati collocati in Place de La Nation.