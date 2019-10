Città green in Italia, la classifica delle più eco sostenibili ed ecologiche

Per stilare questa speciale classifica delle città green si sono utilizzati svariati parametri, tra cui la qualità dellʼaria, piste ciclabili e come vengono usate

Le primi cinque città green della classifica Ecosistema Urbano 2019 sono Trento, Mantova, Bolzano, Pordenone e Parma. Si tratta di una ricerca stilata da Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore. Valuta le performance green dei capoluoghi di provincia.

In coda alla classifica, troviamo Catania e sono state escluse Siracusa e Vibo Valentia perché non hanno fornito tutti i dati richiesti per la classifica. Abbiamo una situazione particolare, che vede l’Italia divisa in due da un lato dinamismo dall’altro prestazioni scadenti, con un ciclo rifiuti non sempre efficiente e molti allarmi smog, inquinamento ambientale, ecc.

Trento, la capofila e le altre città

La città dei Gonzaga è stata sorpassata da Trento e si è classificata come la prima del 2019. Trento risulta quindi come la città più green d’Italia. Ha provveduto a migliorare la qualità dell’aria, il servizio di trasporti pubblici e nell’attenzione della mobilità ciclabile.

Per stendere la classifica che fa parte dell’indagine sulla Qualità della vita 2019 stilata annualmente dal Sole 24 Ore,si sono utilizzati 18 parametri. Essi sono suddivisi in cinque macro categorie, come la qualità dell’aria, della rete idrica, della mobilità, ambiente e gestione dei rifiuti.

Gli indicatori sono realmente vari, come ad esempio il numero d’alberi, il trasporto pubblico, la concentrazione d’inquinanti nell’aria come il PM10, la dispersione della rete idrica oppure quanto è spazio è stato dedicato alle piste ciclabili.

La prima metà della classifica Ecosistema Urbano 2019

Possiamo trovare grandi città, Bologna in 13°posizione, Cosenza in 14°, Firenze in 24°, Perugia in 26°, Teramo in 28°e Milano perde 9 posizioni scendendo alla 32°. L’Italia ha in generale un buon ecosistema urbano, che è in grado di spendere bene le sue risorse e che in grado d’evolversi e pianificare le trasformazioni future.

Abbiamo a fine della classifica Catania, Siracusa e Vibo Valentia, perché non hanno fornito dati aggiornati. Troviamo alcuni grandi centri urbani Bari in 87° posizione, Torino in 88°,Napoli e Roma pari merito in 89° e Palermo in 100°, che è stata penalizzata da fattori quali il traffico, i rifiuti, l’acqua.