Ciriaco De Mita ricoverato ad Avellino: malore per l’ex Presidente Dc

Ciriaco De Mita è stato ricoverato per un malore all’ospedale di Avellino, ecco gli aggiornamenti sulle condizioni di salute del 92 enne ex Dc.

Disposti alcuni accertamenti di natura cardiologica per l’ex Presidente della Dc Ciraco De Mita che ha accusato nelle scorse ore un malore.

Il ricovero ad Avellino di Ciriaco de Mita

L’ ex leader della Dc Ciriaco De Mita è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Avellino in provincia di Napoli, per un malore accusato nelle ore scorse.

L’ex presidente non pare presentare sintomi da coronavirus, almeno stando ai primi accertamenti ospedalieri, ma data la sua età il ricovero e successivi accertamenti di natura cardiologica si sono resi necessari.

De Mita sarebbe infatti ricoverato proprio nel reparto di cardiologia poiché già da tempo soffre di disturbi cardiaci.

Il politico infatti aveva già subito un ricovero due anni fa sempre per delle problematiche al cuore poi la situazione si era normalizzata al punto che De Mita è tornato al suo lavoro con impegno totale.

Il 92enne avellinese ricopre infatti la carica di sindaco a Nusco che è anche la cittadina in cui è nato e dove è attualmente residente.

De Mita è al suo secondo mandato e proprio durante la campagna elettorale aveva espresso parole politicamente combattive :

“Mi ricandido contro la stupidità e mi riferisco in particolare a Lega e 5Stelle”

Emergenza sanitaria in Campania

Nonostante il Nord sia la zona più colpita dall’epidemia da coronavirus, anche al Sud la situazione sta diventando critica.

Cià è avvenuto in seguito all’esodo di moltissimi cittadini che spaventati dalla notizia del lockdown del 9 marzo hanno eseguito una vera e propria fuga verso il Meridione.

In Campania in particolare il Governatore della Regione De Luca ha deciso di tenere una linea particolarmente rigida con quanti violino le norme dell’isolamenti sociale anche con colorite “minacce” social.

In Irpinia in particolare, zona in cui si trova l’ospedale che ha accolto De Mita in buone condizioni, i contagi da coronavirus sono saliti a 395 come riporta ilsussidiario, con 92 casi solamente nella giornata del 9 aprile.

La paura del contagio perciò è alta ma i dati della Asl di Avellino confermano che attualmente i tamponi risultati positivi sono solo 21.