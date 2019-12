Cioccolato fondente, sai che protegge il tuo cuore? Ecco tutti i suoi benefici

Un morzo di cioccolato fondente al giorno potrebbe non solo essere buono per il tuo cuore, ma può anche migliorare la funzione cerebrale, alleviare lo stress e ridurre il rischio di diabete.

Cioccolato fondente, un vero toccasana per la salute.

Ricco di sostanze nutritive

Contiene dal 50 al 90% di solidi di cacao; mentre il cioccolato al latte ha solo il 10-50%. Più alto è il contenuto di cacao, più alti sono i livelli di flavanoli e altri nutrienti sani come ferro, rame, magnesio, zinco e fosforo.

Inoltre, il cioccolato fondente non ha prodotti lattiero-caseari e meno zucchero del cioccolato bianco; per non parlare dell’acido grasso del cioccolato fondente che è eccellente. I grassi sono prevalentemente saturi e monoinsaturi con un’alta dose di fibre.

Ridurre i livelli di zucchero nel sangue

Una piccola quantità è ricco di componenti buoni che aiutano a controllare i livelli di zucchero nel sangue.

La ricerca mostra che gli antiossidanti contenuti nella polvere di cacao aiutano l’organismo a utilizzare l’insulina in modo più efficiente, causando minori livelli di zucchero nel sangue. ciò comporta una minore resistenza all’insulina, che è comune nel diabete di tipo 2.

Riduce il rischio di cancro

Può ridurre il rischio di cancro. Poiché il cioccolato fondente contiene sostanze fitochimiche con proprietà antiossidanti, è stato a lungo pensato come un modo per prevenire il cancro.

I radicali liberi che influenzano negativamente il corpo diventando un agente per la costruzione di cellule cancerogene possono essere ridotti dal consumo di cioccolato.

Inoltre, poiché il cioccolato fondente aumenta i livelli di alcune sostanze chimiche nel cervello, nelle endorfine e nella serotonina, le cose dolci possono anche sollevare l’umore di un malato di cancro.

Aiuta a prevenire le malattie cardiache

Grazie al suo potere antiossidante, potrebbe avere un effetto benefico sul sistema cardiovascolare.

La salute del cuore dipende da diversi fattori, ma un rischio è il colesterolo lipoproteico a bassa densità (ldl). Noto anche come “colesterolo cattivo”, forma una placca sulle pareti delle arterie.

Migliora il flusso sanguigno

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista per l’American Heart Association, il cioccolato fondente è naturalmente antinfiammatorio e migliora il flusso sanguigno in tutto il corpo e al cervello.

Il cioccolato fondente favorisce la perdita di peso

Da quando i Maya e gli Aztechi hanno scoperto il cioccolato, le persone hanno cercato un modo per perdere peso. Anche se non esiste una soluzione semplice, moderate quantità di cioccolato fondente possono favorire la perdita di peso.

Aiuta a controllare l’appetito e lo riduce perché aiuta a bilanciare lo zucchero nel sangue grazie ai suoi flavanoli.

Protegge dal sole

Prendine un morso prima di andare in spiaggia sapendo che stai proteggendo la tua pelle.

Migliora la funzione cerebrale

tutti ad un certo punto della loro vita vogliono migliorare la cognizione; se stai ricordando le cose peggio di prima o se vuoi superare un test importante, il cioccolato fondente può fare al caso tuo.

Riduce lo stress!

Ognuno ha il suo cibo preferito, che rende felici. Quando sei felice, tendi a sentire meno lo stress.

Un nuovo studio mostra che le persone che si consideravano altamente stressate avevano livelli più bassi di cortisolo, dopo aver mangiato cioccolato ogni giorno per alcune settimane.

Ciò ha a che fare principalmente con la presenza di antiossidanti chiamati polifenoli in questo tipo di cioccolato.

quindi non solo la prospettiva di indulgere nell’amara bontà del cioccolato fondente porta gioia, ma c’è anche la reale possibilità che riduca lo stress e aumenti la felicità generale a lungo termine. questa è una ricetta salutare per il successo.