Cioccolato e salute dell’intestino: ecco quello che devi sapere

Se il cioccolato è la tua passione, allora devi sapere che ha degli effetti positivi sulla salute e anche sull’intestino.

Il cioccolato ha molti benefici per la salute. Si possono leggere tante informazioni su ciò e sulle proprietà benefiche che ha sull’intestino.

Abbiamo anche sentito parlare di batteri intestinali: cosa fanno per noi e cosa dovremmo mangiare per rendere felice il nostro microbioma.

Il cioccolato è salutare?

Lungi dall’essere totalmente malsano, il cioccolato può apportare alcuni benefici ai nostri corpi grazie alle fave di cacao utilizzate per produrlo, afferma la dott. Arebi.

“La fermentazione nella fava e la successiva estrazione genera burro di cacao e rilascia una varietà di vitamine e minerali come potassio e antiossidanti“, spiega.

“Le fave di cacao contengono anche dopamina, feniletilamina e serotonina, sostanze chimiche con potenti proprietà antidepressive che promuovono anche il benessere“.

“Inoltre, la teobromina è un altro componente della fava di cacao e ha proprietà simili alla caffeina.”

E afferma che molte più sostanze chimiche sane vengono rilasciate quando il cioccolato viene fermentato nell’intestino dai nostri batteri intestinali, citando una ricerca che ha dimostrato che gli antiossidanti rilasciati sono simili a quelli trovati nel tè verde.

Quale cioccolato fa al caso tuo?

Come con molti alimenti, alcuni tipi sono migliori per noi di altri.

I benefici per la salute del cioccolato al latte sono (purtroppo) pochi e lontani tra loro.

È perché, afferma il dott. Arebi, il cioccolato al latte è molto elaborato e quindi non sarà ricevuto così favorevolmente dai nostri batteri intestinali.

“Il cioccolato puro o fondente è buono ed è il tipo che presenta i vantaggi sopra elencati. È quando il cioccolato viene trasformato che diventa dannoso per noi“.

“La trasformazione comporta l’aggiunta di zuccheri e diverse forme di prodotti lattiero-caseari tra cui panna e latte condensato“.

Il cioccolato fa male alla digestione e alla sindrome dell’intestino irritabile?

Naturalmente, lo zucchero e i latticini possono avere un impatto sull’intestino, in particolare se si soffre di problemi digestivi come la sindrome dell’intestino irritabile (IBS).

La dott. Arebi afferma che entrambi possono contribuire al gonfiore e al gas in eccesso per quelli con stomaci sensibili.

“Sia lo zucchero che i latticini possono avere un impatto sull’intestino. Gli zuccheri causano un’eccessiva fermentazione nell’intestino e contribuiscono al gonfiore e al vento in eccesso“.

“I latticini possono anche contribuire a questi sintomi poiché il lattosio si scompone negli zuccheri glucosio e galattosio che possono quindi portare“.

“Le persone intolleranti al lattosio dovrebbero essere in grado di tollerare la maggior parte dei cioccolatini fondenti, ma dovrebbero sempre leggere gli ingredienti nel caso in cui vi siano aromi contenenti lattosio“.

Quindi, se stai cercando di rimanere sano e in forma, il cioccolato fondente più puro è la soluzione migliore (sarà il cioccolato con il più alto contenuto di cacao). Ma per il resto, come ci piace dire: tutto con moderazione.