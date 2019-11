Cinzia Paglini scomparsa dopo aver denunciato il suo stalker: tra un giorno il processo all’uomo

Cinzia Paglini ha denunciato il suo stalker ed è scomparsa nel nulla. Ora la figlia lancia l’allarme per la cantante napoletana

La cantante napoletana Cinzia Paglini è scomparsa nel nulla, proprio dopo aver denunciato il suo stalker in tv. A poche ore dal processo, dove è finita la donna?

La storia della cantante napoletana e il suo stalker

La cantante napoletana ha raccontato in collegamento con Barbara D’Urso la sua triste vicenda. Un uomo l’ha contattata su Facebook in maniera insistente e lei non ha mai risposto. Lo stesso era arrivato anche a volerla sposare: da quel momento partono gli insulti, le minacce e delle foto della sua abitazione scattate all’interno.

Tantissime le denunce contro lo stalker, tanto che è arrivato ad aggredirla fisicamete. Lo stesso si trova ai domiciliari e domani – martedì – è previsto l’inizio del processo a suo carico.

La donna ha raccontato di essere oramai distrutta e di aver pensato più volte al suicidio. Un pensiero folle messo in atto, ma la prontezza di un ragazzo e della polizia ferroviaria ha evitato che fosse travolta da un treno in arrivo.

Ora la svolta e la misteriosa scomparsa della donna.

La scomparsa e l’appello della figlia

La sparizione improvvisa a poche ore dal processo ha fatto allertare i familiari e i suoi fan. La cantante è uscita da casa – Fuorigrotta – ed è sparita nel nulla.

La vicenda di questa donna in tv aveva suscitato molta solidarietà e commenti degli utenti, tanto che sembrava pronta a combattere ed affrontare il processo che inizia domani 12 novembre.

La figlia lancia però l’allarme evidenziando che la madre sia sparita di casa, lasciando tutto: borsa, soldi, telefoni, auto e documenti.

Gli inquirenti stanno cercando di capire cosa possa essere accauduto in queste ore, se un allontamento volontario dettato da un gesto estremo oppure no.