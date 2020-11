Cinque piante che purificano l’ambiente domestico

Quali sono le piante che purificano l’aria domestica? In questo articolo, te ne indichiamo cinque irrinunciabili e super efficaci.

Le piante che purificano sono un valido sostituto naturale ai purificatori casalinghi.

Voglia di casa

Piante che purificano l’ambiente e dove trovarle. Sì perché, nel 2020, abbiamo imparato sempre di più a vivere la casa. L’ambiente domestico, però, per essere vivibile deve essere purificato. Ecco perché c’è stata una corsa all’acquisto di purificatori dell’aria, di candele profumate e profumatori d’ambiente.

Esistono però, delle valide alternative, completamente naturali. Si tratta delle piante che purificano l’ambiente. Vediamone cinque.

Le piante giuste

Alcune tipologie di piante sono in grado di liberare l’aria dallo smog, dalle onde elettromagnetiche e persino dall’inquinamento prodotto dai convettori. Alcune, sono in grado persino di conciliare il sonno.

Sanseveria

In grado di produrre molto ossigeno, soprattutto la notte, è conosciuta anche come lingua di suocera. La Sanseveria può rimuovere dall’aria domestica il benzene, la formaldeide, il toluene, il tricloroetilene e lo xilene. E’ la pianta perfetta da mettere in camera da letto.

Gerbera

Anche la Gerbera produce ossigeno durante la notte e rimuove tricloroetilene e benzene dall’ambiente. E’ a pianta consigliata a chi soffre di apnee notturne.

Areca

Progettata biologicamente per trasformare l’anidride carbonica in ossigeno, l’Areca è perfetta per il soggiorno. Rimuove dall’aria formaldeide, xilene e toluene.

Aglaonema

Si tratta di una pianta che libera l’ambiente da benzene, la formaldeide e altre tossine. Ideale per il soggiorno m anche per la cucina, è molto popolare in Cina.

Pothos

Anche il Pothos è in grado di purificare l’aria. E’ una delle piante da appartamento più comune ed è nota per essere rampicante ed erbacea.