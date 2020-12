Cinque beauty trends per il 2021, dettati dalla pandemia

La pandemia ha cambiato anche i beauty trends. Ecco quelli per il 2021, tra acquisti online e mistery box.

I beauty trends assecondano i cambiamenti nei consumi e nelle abitudini della popolazione.

Un cambio radicale di abitudini

I beauty trends del 2021 rispondono ad un cambio radicale nelle abitudini dei consumatori, dovute alla pandemia. Vediamo quali sono.

In primis, si acquista sempre di più online che, per quanto riguarda il settore beauty nei primi sei mesi del 2020, il settore cosmetico ha fatto registrare un aumento del 38,8%. Le vendite totali hanno sfiorato i 670 milioni di euro.

Un altro trend in crescita, che si è registrato in questi mesi di pandemia, è stato la sottoscrizione di box in abbonamento. Un settore che è cresciuto del 100% soltanto negli Stati Uniti. Si tratta di un settore in crescita anche in Italia, in cui il leader del mercato è Abiby.

Per quanto riguarda i consumi, sono più consapevoli adesso e lo saranno anche in futuro. Il consumatore sarà sempre più alla ricerca della personalizzazione. Avrà un’attenzione maggiore verso i prodotti mask-proof, ma anche nei confronti della clean beauty e i country trends che mirano al minimalismo.

Le nuove tendenze

Qualità più che quantità è l’imperativo. Ci sarà sempre meno spazio per gli acquisti compulsivi, quelli poco pensati e dettati dalle tendenze. Si porrà attenzione soprattutto alla qualità del prodotto e ai risultati che dal suo utilizzo, si possono ottenere. L’attenzione del consumatore si focalizzerà anche sull’attenzione all’ambiente.

Si ricercherà anche di più la personalizzazione, affinché la beauty experience sia quanto più dedicata alla persona possibile.

I prodotti, soprattutto quelli cosmetici, inoltre, dovranno essere a prova di mascherina (mask-proof) e, comunque no transfer cioè in grado di resistere per molto tempo.

Si avrà sempre più attenzione all’approccio olistico della bellezza, vissuta come un qualcosa che arriva da dentro. Inoltre, la skincare diventerà fondamentale, come lo è diventata negli ultimi mesi.