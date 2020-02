Cinesi presi a sassate a Frosinone, emerge la verità: “Notizia assolutamente falsa”

La notizia dei cinesi presi a sassate a Frosinone ha fatto presto il giro di tutti i media, ma il sindaco smentisce ed emerge la verità

Cinesi presi a sassate a Frosinone? Nulla di più falso, come ha detto il Sindaco che punta il dito su chi ha diffuso una notizia del genere.

La verità sulla vicenda di Frosinone

È una notizia che ha fatto presto il giro di tutti i media e che ha indignato non poco gli utenti. Ma ora emerge la verità, come si legge anche su Repubblica.

La sassaiola contro gli studenti cinesi dell’Accademia delle Belle Arti non è altro che una notizia non veritiera, emersa durante la conferenza stampa tenuta dalla direttrice dell’Accademia.

Nella serata di ieri il Sindaco di Frosinone ha voluto fare chiarezza su questa annosa questione:

“la notizia circolata e pubblicata in queste ore, relativa ad una fantomatica sassaiola di cui sarebbero stati vittime alcuni studenti oltre ad essere assolutamente falsa, risulta frutto della bassezza di livello”

Il Sindaco punta il dito su alcuni insegnanti che vogliono farsi pubblicità gratuita invece di dedicarsi e concentrarsi al loro lavoro. Queste le parole di Ottaviani in una nota stampa fatta diramare subito in serata, non appena la notizia stava diventando virale.

Il dito viene puntato anche verso alcuni politici che:

“rincorrono le fake e post inventati di sana pianta al solo scopo di collezionare quei mi piace”

Il Sindaco si augura che gli interpreti di questa notizia falsa diffusa in poco tempo possano chiedere scusa quanto prima