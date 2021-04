Cindy Vela di Vite al limite: da 300 kg ad oggi, che fine ha fatto

Una delle storie più struggenti del docu-reality di Real Time ha visto protagonista Cindy Vela che pesava 300 kg, ecco com’è oggi.

Un percorso molto difficile quello di Cindy che è approdata alla clinica del Dottor Nowzaradan quando non riusciva più a muoversi dal letto.

Ecco la sua drammatica storia e la sua lotta per uscirne ma le ultime notizie su di lei non sono rassicuranti: ecco cosa è accaduto dopo la messa in onda del programma!

Vite al limite: la storia di Cindy Vela

La protagonista di una delle storie che più hanno colpito i telespettatori di Vite al limite è Cindy Vela, una 45enne di Portland nel Texas. Cindy nel momento in cui le riprese del programma hanno avuto inizio si trovava in una condizione di vita molto difficile.

Era infatti costretta a stare tutto il giorno a letto poiché il suo enorme peso le impediva anche di fare piccoli spostamenti. Anche quando provava ad alzarsi, la fatica era talmente elevata che il suo corpo non riusciva a resistere più di qualche minuto.

Una situazione insostenibile dunque che la portava oltretutto ad essere accudita in tutto da una badante.

“Quando mi sveglio cerco di non pensare alla mia vita e a quanto siano brutte le cose. Ma è difficile farlo con il mio corpo, che fa sempre male perché si sta distruggendo”.

Queste le sue parole strazianti nella clip di introduzione del programma e Cindy continua poi affermando:

“Mi sento intrappolata in questo letto praticamente tutto il giorno, tutti i giorni.”

Cindy: il cibo dopo la violenza sessuale

Una vita da incubo, dovuta ai suoi 300 kg che la donna ha iniziato ad accumulare dopo un trauma passato: ad 8 anni Cindy subì una violenza sessuale da parente da una persona molto vicina alla famiglia.

Questo trauma l’ha portata a rifugiarsi nel cibo, arrivando a pesare 60 kg quando aveva 10 anni. La situazione è peggiorata poi con il divorzio dei suoi genitori e dopo un incidente che l’ha costretta a restare bloccata a letto: il cibo così è diventato il suo sfogo, causandole però diabete e linfedema.

Un dramma tale che ha spinto alla fine un amico a contattare il Dottor Nowzaradan e Vite al limite per salvare la vita della donna.

Ecco che fine ha fatto oggi Cindy: il programma del Dottor “Now” avrà funzionato o per lei non c’è più speranza?

Che fine ha fatto Cindy Vela? Le ultime notizie e le foto

Nel docu-reality il dottor Nowzaradan come è noto propone ai suoi pazienti un programma di dimagrimento molto articolato che comprende, dieta, esercizio fisico, intervento chirurgico eventuale ed anche psicoterapia.

Cindy però non ha ottenuto molto successo da tale programma poiché durante la trasmissione è arrivata a perdere solamente 20 Kg: un calo di peso insufficiente dati i suoi problemi fisici.

Ma fuori dal programma le cose non sono andate meglio per lei. Da quanto si deduce dal suo profilo Facebook le ultime notizie parlano di un aggravamento delle sue condizioni risalente a marzo 2020 a causa di una non ben precisata infezione che l’ha costretta ad un ricovero in ospedale.

“Ho avuto un’infezione ed il mio ossigeno è basso”

Ha scritto infatti Cindy sul suo stato Facebook. da allora la situazione pare migliorata ma i fan della 45enne continuano a temere per la sua salute e si augurano che il suo percorso per il dimagrimento possa proseguire al meglio!

Per vedere la storia di Cindy e degli altri protagonisti di Vite al limite non resta che sintonizzarsi su Real Time alle 21.25 e continuare a seguirci per altri aggiornamenti.