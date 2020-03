Una visita inaspettata nella citta della Cina Wuhan del Presidente Xi Jinping: l’ispezione nella zona simbolo dove tutto è cominciato.

Il presidente cinese Xi Jingping è arrivato a Wuhan – Cina – per verificare la situazione dopo tutto questo periodo difficile.

La visita a Wuhan del Presidente cinese

Wuhan, capoluogo di Hubei dove tutto è cominciato e dove il Presidente ha voluto vedere con i suoi occhi come sia la situazione.

Per la prima volta a seguito del contagio il Presidente mette piede nella cittadina: segno evidente di come ora le autorità cinesi ritengono il contagio sotto controllo e andato pian piano a scemare – come si evince da RaiNews.

Oggi altri due ospedali costruiti per l’emergenza verranno chiusi e sarà proprio il Presidente a:

“visitare e dare il suo saluto ai lavoratori del settore sanitario, funzionari militari e soldati, ufficiali di polizia, volontari e tutte le persone che hanno combattuto l’epidemia in prima linea”

Come detta l’agenzia di stampa ufficiale Xinhua.

Nella provincia di Hubei sono stati registrati 17 nuovi decessi e a Wuhan risultano essere ricoverate anchora 14.957 persone: i guariti salvono a 47.585. Un dato statistico che ben sperare al resto del mondo che ora si trova in piena crisi. La visita a sorpresa del Presidente ha lasciato tutti senza parole e ha dato un segno positivo per la ripresa non solo economica ma anche a livello di salute e contrasto all’epidemia.

Non è possibile dire la stessa cosa nel resto del Mondo dove la situazione è critica, così come in Italia da oggi 10 marzo dichiarata zona rossa.