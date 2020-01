Allerta in Cina, dove un virus misterioso avrebbe già ucciso oltre 1.700 persone. Ci sarebbero dei rischi anche per l’Europa

Cresce la paura in Cina, dove un virus misterioso, partito dalla zona di Wuhan, si starebbe diffondendo a macchia d’olio.

Il virus, come evidenzia anche Tgcom24, apparterrebbe ad un nuovo ceppo di coronavirus che può essere contratto dalle persone, come dimostrano gli oltre 1.700 casi già riscontrati finora.

Un’infezione molto simile alla Sars, l’epidemia partita proprio dalla Cina nel 2002 e che provocò la morte di 744 persone. La prima segnalazione della misteriosa malattia è arrivata da Wuhan, cittadina della Cina centrale, il giorno della vigilia di Natale. Una donna che aveva trascorso le vacanze natalizie proprio in quella città era stata ricoverata per un’infezione virale.

Quali sono i rischi per l’Europa?

Proprio oggi la Cina ha riferito – sempre come riportato dai vari media – di 17 nuovi casi in quello che è ormai chiaro essere stato il focolaio dell’epidemia. Dei 17 contagiati, tre verserebbero in gravi condizioni.

I casi registrati sarebbero finora 1.700, come evidenziato dagli scienziati dell’Imperial College londinese. Due sarebbero quelli verificatisi in Thailandia e almeno uno arriverebbe dal Giappone. Il fattore comune di tutte le persone che hanno manifestato i sintomi del virus è proprio la provenienza dalla cittadina di Wuhan.

Intanto il governo cinese invita a non creare falsi allarmismi, anche se prende sempre più piede l’ipotesi che l’infezione possa essere trasmessa tra gli uomini, inizialmente negata.

Intensificati i controlli negli aeroporti, non solo cinesi, ma anche in quelli thailandesi e giapponesi. Secondo il Centro Europeo per il controllo delle malattie, ci sarebbe la possibilità, seppur bassa, che l’epidemia possa diffondersi anche in Europa, visto che ci sono 3 aeroporti collegati direttamente con la città di Wuhan.